Nacho: "Estoy preparado para Portugal, conozco bien a Cristiano"

Krasnodar , 9 jun .- Nacho Fernández aseguró que está "preparado" para ser lateral derecho si el seleccionador español, Julen Lopetegui, apuesta por él en el estreno del Mundial ante Portugal, como sustituto del lesionado Dani Carvajal, y recordó que conoce "bien" a Cristiano Ronaldo si tiene que marcarlo.

"No me ha dicho nada el seleccionador pero sabe perfectamente que puede contar conmigo. Estoy preparado para este tipo de partidos. Conozco a Cristiano y no estaría nada mal enfrentarme a él", aseguró en la zona mixta del Krasnodar Stadium.

Nacho dejó un resumen optimista del partido ante Túnez que acabó ganando España (1-0), pese a momentos de una imagen alejada de la habitual. "Nos vamos con sensaciones positivas. Es una buena prueba de lo que vamos a encontrar en el Mundial y, aunque no ha sido un gran partido, hemos ganado".

"El equipo está con mucha confianza, con ganas de que empiece el Mundial y lleguen los partidos importantes. Nos vamos reforzados. Hicimos una fase de clasificación espectacular, los amistosos de después han sido buenos y hoy hemos ganado en una prueba de lo que nos vamos a encontrar. Ya tenemos ganas de que llegue el partido ante Portugal", añadió.

El defensa madridista destacó las variantes que maneja Julen Lopetegui en función de los partidos. "Tenemos muchas opciones con jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones y con varios sistemas. Es importante para el equipo de cara a lo que viene".

"Estamos acostumbrados porque Julen ha metido línea de tres en muchos partidos, son variantes para las que estamos preparados y es muy positivo", sentenció.