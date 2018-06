Domingo, 10 de junio de 2018

La Malbaie .- La 44 Cumbre del G7 terminó este sábado en la localidad canadiense de La Malbaie con un "acuerdo en estar en desacuerdo" entre Estados Unidos y sus socios pero que al menos permitió, tras arduas negociaciones hasta el último minuto, consensuar una declaración conjunta. Pero en una decisión inusitada, Trump renegó del acuerdo mientras volaba de Canadá hacia Singapur y dijo en Twitter que había dado órdenes a sus representantes "para no respaldar el comunicado" tras escuchar la rueda de prensa del primer ministro canadiense, JustinTrudeau, quien dijo que tenían "un comunicado final firmado por todos", pero también dejó claro que la cumbre terminó sin acuerdo en los temas más espinosos.

Trump culpa a Canadá por no suscribir el texto del G7 e insulta a Trudeau

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Canadá de su decisión de no suscribir este sábado en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de países del G7 y no dudó en insultar a su primer ministro, Justin Trudeau, al que llamó "deshonesto y débil". "Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho de que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter mientras se encontraba a bordo del Air Force One viajando en dirección a Singapur.

Kim Jong-un llega a Singapur para la cumbre con Donald Trump

Singapur (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, aterrizó hoy en Singapur, dos días antes de la histórica cumbre que tiene previsto mantener el próximo martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad-estado del sudeste asiático. Kim aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur poco antes de las 15:00 hora local (7:00 GMT), informó el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, en su cuenta de Twitter.

China ofrece a la OCS 4.600 millones de dólares en préstamos para la cohesión

Qingdao (China) (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, ofreció hoy en la inauguración de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) préstamos por valor de 30.000 millones de yuanes (4.600 millones de dólares) para aumentar la cohesión económica con Rusia, Asia Central, India y Pakistán. Los créditos se establecerían a través del consorcio interbancario de los países miembros y ayudarían a "construir un potente motor para lograr el desarrollo y la prosperidad comunes, mejorando la complementariedad de nuestras estrategias de desarrollo", señaló Xi en su intervención en la cumbre.

Rohaní asegura en OCS que unilateralismo de EEUU "es una amenaza para todos"

Qingdao (China) (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, aseguró durante su participación en la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) que las medidas unilaterales que está tomando EEUU como la de retirarse del acuerdo nuclear con Teherán, son una "amenaza" regional y global. "Los esfuerzos de EEUU para imponer sus políticas en el resto están creciendo como una amenaza para todos", señaló Rohaní en el plenario de la cumbre en Qingdao (este de China), al que también asistieron los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin, entre otros mandatarios de la región eurasiática.

Putin apoya a Siria e Irán en la cumbre OCS y pide más lucha antiterrorista

Qingdao (China) (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó en la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) su apoyo a los gobiernos de Siria e Irán y subrayó que la prioridad de este bloque, que agrupa a China, Pakistán, India y países de Asia Central, debe ser la lucha antiterrorista. "Una de las prioridades de la OCS debe ser la asistencia diplomática mutua en conflictos próximos a nuestras fronteras", insistió Putin en Qingdao (este de China) ante los mandatarios del bloque y los presidentes de Irán, Afganistán, Bielorrusia y Mongolia, miembros observadores de la organización.

Piden la renuncia de Morales mientras sigue amenazante volcán en Guatemala

Guatemala (EFE).- Miles de guatemaltecos exigieron este sábado la renuncia del presidente del país, Jimmy Morales, por su "incapacidad" para hacer frente a la emergencia causada por la violenta erupción del volcán de Fuego el pasado 3 de junio, que ya deja 110 muertos, mientras el coloso sigue amenazante. Con antorchas encendidas y encabezados por estudiantes universitarios, los guatemaltecos exigieron "justicia" no solo para las víctimas sino para los afectados, a quienes no les está llegando la asistencia humanitaria. "No tenemos presidente. Jimmy, el pueblo te queda grande. Fuera Jimmy", fueron algunas de las consignas de la protesta. Las autoridades han rescatado 110 cadáveres, cifran en 197 los desaparecidos, y en más de 1,7 millones los afectados.

Nuevos enfrentamientos violentos en zonas norte y Pacífico de Nicaragua

Managua (EFE).- Los enfrentamientos violentos entre la población y la Policía Nacional volvieron este sábado a las zonas norte y Pacífico de Nicaragua, tras una noche de batallas que se cobró la vida de un niño. Las ciudades de Jinotega (norte) y Matagalpa (Pacífico) fueron los escenarios de esos enfrentamientos, una vez más, en medio de una crisis sociopolítica que en 53 días ha dejado al menos 135 muertos y más de un millar de heridos. Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Duque y Petro recorren Colombia en busca de votos para la segunda vuelta

Bogotá (EFE).- El candidato uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro lideraron este sábado multitudinarios actos en diferentes ciudades de Colombia a falta de una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará el 17 de junio. Duque, candidato del partido Centro Democrático, recorrió varios municipios cercanos a Bogotá, donde fue recibido por centenares de personas, al igual que Petro en Cali (suroeste), ciudad en la que presidió encuentros con jóvenes, médicos, profesores y artistas.