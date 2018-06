Carlos Moyà: "Thiem puede tener más altibajos mentales que Nadal"

París, 9 jun (EFE).- Carlos Moyà, extenista y entrenador de Rafael Nadal, dijo que el austríaco Dominic Thiem, rival del número uno del mundo en la final de Roland Garros de este domingo, puede tener más altibajos mentales que su oponente en un partido a cinco mangas.

"Físicamente sí (está preparado), mentalmente es un jugador que a cinco sets puede ofrecer más altibajos que Rafa por experiencia o por tipo de juego, de bastante riesgo, aunque es un jugador con tanta habilidad y tan bueno que el riesgo es menor. Pero a cinco sets la historia dice que Rafa tiene un gran recorrido y es por algo", manifestó a la prensa Moyà.

El entrenador de Nadal abogó por que su pupilo logre situar a Thiem lejos de la línea de fondo de pista, porque "es un jugador que asume muchos riesgos y cuando más forzada sea la posición más va a fallar".

Asimismo, señaló que "jugar a un nivel de riesgo tan alto durante tanto tiempo no es fácil".

Nadal, quien busca su undécima Copa de los Mosqueteros de Roland Garros, "llega en un buen momento habiendo perdido solo un set" en todo el torneo -en los cuartos frente al argentino Diego Schwartzman- y "sin mucho desgaste",destacó.

"Siempre se puede mejorar, pero firmaba llegar como hemos llegado", agregó.

Según Moyà, haber perdido con Thiem hace poco más de un mes en Madrid puede servir para "aprender la lección".

"Hay que aprender la lección de lo que pasó e intentar evitarlo. Nosotros tenemos un plan y él tiene el suyo, pero al final tú puedes proponer una cosa, pero luego puede no salir o el rival ser mejor que tú. En Madrid fue mejor que Rafa, pero no solo hay que aprender de eso. Hay que aprender de todos los partidos que hemos jugado contra él", subrayó.

El historial entre ambos es favorable a Nadal, con seis victorias y tres derrotas.

"Tira muy pesado con un buen físico (...) Va a ser una batalla bastante dura. Es el rival que mejor se adapta a esta superficie", resaltó el extenista español acerca del austríaco de 24 años, a quien le ve mejor jugador que el año pasado.

"Va evolucionando, está creciendo todavía, está ganando experiencia, gestionando mejor los momentos de los partidos importantes", afirmó.

Moyà celebra los veinte años de la conquista como tenista de su único Roland Garros.

"Me daría igual que sean 19 o 55 años. Me lo habéis recordado más vosotros que lo que lo he pensado yo. Son grandísimos recuerdos de lo que me pasó aquí. No me quejo de la posición en la que estoy veinte años después. Nunca lo hubiese imaginado. Estar en el equipo de Rafa teniendo opción de ganar", concluyó.