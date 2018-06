Thiem: "El servicio militar fue un incordio"

París, 8 jun (EFE).- El austríaco Dominic Thiem, finalista de Roland Garros al eliminar al italiano Marco Cecchinato, dijo que las semanas de servicio militar que cumplió no le sirvieron para su tenis, y tildó la experiencia como "un incordio".

"No soy un gran defensor del servicio militar. Fue un total incordio pasar allí tres, cuatro semanas. Es lo que puedo decir. No me ayudó para comenzar la temporada en 2015. Estoy feliz que por fin lo acabé", dijo entre risas el jugador, quien espera en la final al ganador del cruce entre el español Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro.

No obstante, ante la curiosidad de los periodistas, el tenista centroeuropeo insistió en que la experiencia militar no le enriqueció.

"Es obligatorio en Austria. Debo decir además que tuve un tratamiento especial por ser atleta. Solo cumplí cuatro semanas y el resto hace seis meses. No me fue de ayuda para encarar la temporada de tenis. En general, no me gustó la experiencia", remachó.

De su partido ante Cecchinato, 72º del mundo, situó el desempate en la segunda manga (10) como el momento "clave" del partido.

"Si él lo hubiese ganado el desempate habría ganado en energía. Menos mal que no lo ganó", zanjó.