Robles asegura que siempre se pensó en ella para Defensa con el CNI integrado

Madrid, 8 jun (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado hoy que siempre se pensó en ella para ocupar esta cartera e integrar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en este departamento y ha querido dejar claro que "nunca estuvo sobre la mesa" ser la titular de Interior.

"Desde el principio hubo esa opción (Defensa) con el CNI", ha repetido Robles en varias entrevistas televisivas en alusión a las quinielas previas al nombramiento del nuevo gabinete de Pedro Sánchez que la situaban al frente de Interior y Justicia a la vez, o bien solo de Interior.

La nueva responsable de Defensa ha dudado de que el presidente del Gobierno "le haya dicho nunca a nadie que iba a ir a Interior", un departamento en el que ya estuvo como secretaria de Estado y en el que se hizo "un trabajo muy importante contra la guerra sucia" del que se siente "muy orgullosa".

Pero ha insistido en que la posibilidad de regresar nunca se planteó y ha achacado la tardanza en conocerse su nombramiento a que Defensa es un Ministerio de Estado y a que el "jefe supremo" de las Fuerzas Armadas es el jefe del Estado, por lo que su nombre "no podía salir en los medios antes de que el Rey supiera quién iba a ser el titular".

"Todo lo demás son especulaciones que a mí personalmente me hacen gracia, pero no me parece serio tampoco", ha concluido.