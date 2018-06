Pedro Martínez: "Hemos perdido dos balones en los últimos 40 segundos"

Barcelona, 8 jun (EFE).- El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha asegurado después de la derrota contra el Barcelona en el tercer partido de la semifinal de la Liga Endesa que "las explicaciones de este partido está en los pequeños detalles, hemos perdido dos balones en los últimos 40 segundos".

El técnico ha mantenido que "tampoco era normal lo del primer partido", en el que la victoria de su equipo fue muy amplia. "Ha sido un duelo tremendamente igualado desde el principio, con ventajas muy cortas, y se ha decidido en los últimos segundos. Ahí hemos tenido algo de precipitación", ha comentado.

Pedro Martínez ha insistido en que no se puede culpar de la derrota a los jugadores que han perdido los balones en el tramo final. "Son situaciones de mucho estrés, pero animo a los jugadores a actuar con la misma mentalidad de ser agresivos y verticales", ha subrayado. "El equipo ha luchado", ha apostillado.

De cara al siguiente compromiso de la serie, el domingo, el entrenador ha explicado que cada pulso es distinto. "Tenemos que mejorar. Cada uno es una historia. Veremos cómo es el próximo. Hoy ha sido un poco más de contacto físico y de ataques en estático y esto hace que los porcentajes bajen", ha aseverado.

Cuestionado por las protestas de Poirier, que ha pedido falta sobre la bocina, Pedro Martínez ha afirmado que "lo he visto de lejos". "El jugador ahora estaba en el vestuario diciendo que era falta. Entiendo que si los árbitros estaban tan cerca y no la han pitado es porque no era", ha dicho.