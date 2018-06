París insta a completar la unión económica en la eurozona para "sobrevivir"

Berlín, 8 jun (EFE).- El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, instó hoy a completar la unión económica de la eurozona para poder "sobrevivir" y se mostró convencido de que su Gobierno y el alemán acordarán para final de mes la hoja de ruta de reformas necesaria para lograrlo.

Le Maire realizó estas declaraciones al intervenir en un foro de la fundación alemana de empresas familiares, en un discurso en el que aseguró que es necesaria la "responsabilidad" franco-alemana para tomar una "decisión histórica" en Europa.

Estas reformas, agregó deben incluir un presupuesto europeo -sino la unión será "insostenible"-, el fondo de garantía bancaria y un fondo monetario "porque una política monetaria no puede lograrlo todo".

"La eurozona es ya una unión monetaria pero lamentablemente aún no es una unión económica. La eurozona sólo podrá sobrevivir si se convierte en una fuerte unión económica", argumentó.

En este sentido, Le Maire aplaudió las declaraciones de la canciller alemana, Angela Merkel, el pasado domingo en un diario alemán, en las que planteó su visión de las reformas que debe emprender la eurozona.

Además, afirmó que seguirá trabajando con el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, para "lograr para final de mes una hoja de ruta para la eurozona".

"Porque Alemania y Francia saben que en las actuales condiciones son necesarias decisiones históricas. Juntos, ambos países, tienen la responsabilidad sobre el futuro europeo", señaló.

Agregó, que el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, tienen un "claro objetivo", el de reformar el bloque económico para "no dejar Europa a las fuerzas nacionalistas", para no permitir "que en Europa se pisoteen los valores democráticos" y para no dejar el futuro del mundo en manos de "China y EEUU".

Le Maire recordó que la eurozona ha sido ya reforzada en las últimas décadas con reglas presupuestarias, órganos de supervisión y normas de consolidación, pero indicó que el bloque sigue siendo "demasiado débil" frente a una potencial crisis.

El ministro francés afirmó que "las diferencias" económicas y fiscales "debilitan el euro" y abogó por una "capacidad financiera", un presupuesto para la moneda única, que pueda dotar a la eurozona de una mayor independencia de un instrumento en caso de inestabilidad financiera.

Esta solución, de la que recela el Gobierno alemán y gran parte de su clase empresarial, es la "buena y valiente", pues este presupuesto puede ayudar a mantener las inversiones en formación e investigación en países en caso de crisis y mejorar la competitividad de los países beneficiados.