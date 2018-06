Oramas: Los hombres del Gobierno de Sánchez están porque valen, no por cuota

Las Palmas de Gran Canaria, 8 jun (EFE).- La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha elogiado el Gobierno conformado por Pedro Sánchez con una frase que da la vuelta a una expresión muchas veces repetidas durante décadas de ejecutivos mayoritariamente masculinos: "Los hombres no están por cuota, sino porque valen".

El líder socialista ha nombrado el Gobierno con el mayor número de mujeres al frente de ministerios de la historia de la democracia española: once, sobre un total de 17.

A través de su cuenta de Twitter (@anioramas), la exalcaldesa de La Laguna (Tenerife) expresa su reconocimiento a las personas elegidas por el nuevo presidente del Gobierno para formar su Consejo de Ministros y lamenta determinados comentarios que se han realizado respecto a las ministras.

"Pues a mí me gusta el Gobierno y me parece lamentable que lo primero que se valore por algunos sea el estilismo de las ministras. No hay peros, mujeres preparadas, con experiencia. Y los hombres no están por cuota, sino por que valen", escribe en la red social la diputada nacionalista, que se abstuvo en la moción de censura a Mariano Rajoy que abrió las puertas de La Moncloa a Pedro Sánchez.