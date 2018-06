Natos y Waor o la normalización del rap como género de masas

Madrid, 8 jun (EFE).- Once años después de la gira que consagró como referente de multitudes a Violadores del Verso, pioneros del rap en España y única formación de la época que alcanzó el número 1 en ventas, el hip hop nacional da muestras de afrontar su plenitud con una nueva generación de jóvenes artistas como Natos y Waor.

"El rap se ha convertido en una música que escucha la gran mayoría, a diferencia de entonces, cuando era muy minoritaria. A ello ha ayudado la democratización de la música con Spotify o Youtube, ya que no estás obligado a escuchar lo que pone la radio o los cinco CDs que venden en los centros comerciales", destaca este dúo madrileño en una charla con Efe.

Suyo es uno de los hitos recientes que prueban la normalización del rap como género de masas en este país: el concierto que el pasado 7 de abril ofrecieron en el Palacio Vistalegre de Madrid ante 11.000 almas que agotaron todas las entradas meses antes de la fecha.

No fue un espejismo, pues una semana después actuaron en el Sant Jordi Club de Barcelona, cuyo aforo de 4.500 personas se había liquidado con semejante prontitud. Son la punta de lanza de una ola que cabalgan otros artistas como Ayax y Prok, Agorazein o Hard GZ.

"No tengo bola de cristal, pero pienso que los que han venido van a repetir y que el boca a boca va a hacer que todo vaya para arriba. Le hemos dedicado mucho esfuerzo a hacer de nuestro show algo potente", destaca Gonzalo Sidre, alias Natos, bonaerense nacido en 1991 y emigrado a España de niño junto a su familia.

El dúo, germinado entre Aluche y Torrelodones, lo completa Fernando Hisado (Madrid, 1988), alias Waor. Juntos han lanzado siete trabajos en siete años, desde "Por la jeta" (2011) hasta el reciente "Cicatrices" (2018), a menudo con la asistencia de un tercer vértice, Recycled J, y tras alzarse con el Premio de la Música Independiente al mejor disco de hip hop por "Martes 13" (2015).

"Por mucho que nos dieran el premio, y lo agradecemos, no fue el evangelio", precisa Natos, para quien es "más una consecuencia" del estatus alcanzado gracias al público lo que atrajo a su vez el interés de los medios, "cuando esto ya funcionaba".

En este sentido, reivindica: "No hemos salido en la tele ni en la radio y aún así no nos ha hecho falta". Tampoco había un gran sello discográfico detrás que promoviera el autoeditado "Cicatrices", recuerda, pero "fue durante tres semanas el disco más escuchado en España".

El joven rapero no olvida la base sobre la que se cimenta su éxito. "El rap es como una pared de ladrillos: si no están los de abajo (los pioneros), no se pueden poner los de arriba. Cuando en España todo era campo, allí estaban ellos, haciendo rap de una forma muy digna, con calidad, por eso se mantienen", subraya.

Corrían los años 90 cuando algo empezó a moverse en el páramo del hip hop nacional. Ahí afloraron gente como SFDK, Nach, Toteking y, sobre todo, Violadores del Verso, una isla en mitad del océano en cuanto a capacidad de convocatoria. Con todo, hicieron falta otros diez años para que la fórmula estallara.

"Cuando empezamos nosotros todo fue más escalonado hasta llenar pabellones. La mitad de la gente que acudía a vernos no eran raperos, sino gente que nos escuchaba a nosotros; ahora vuelve a pasar eso, que van a escuchar estos conciertos y otros tipos de música", opina Sho Hai, uno de los exintegrantes de los míticos Violadores del Verso.

Mérito tenía en un tiempo en el que la única gran vía de propagación de su música era Radio 3 (concretamente el programa "El rimadero"). "Lo demás eran fanzines, revistas y el boca a boca", recuerda.

"Vivir para contarlo "(2006) brilla especialmente dentro de su historia. Con él congregaron a 20.000 personas en el festival Cultura Urbana de Madrid y a otras 90.000 en las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Uno de sus lugartenientes, Kase.O, que ha mantenido la corona de "rey del rap", concluyó en 2017 su última gira en el WiZink Center de Madrid ante 14.000 seguidores.

"Abrimos camino. A los grupos que surgieron detrás se les veía más el plumero, pero la gente que está triunfando ahora tiene su propio estilo definido", destaca Sho Hai, quien resalta una posible diferencia: "Muchos rappers hablan de que les ha dejado la piba. En ese aspecto se ha poperizado un poco el rap. Están muy tristes estos chicos, no sé qué les pasa", bromea.

No faltan temas sentimentales en "Cicatrices", pero también los hay "festivos", contraviene Natos en una exaltación de su "sinceridad" compositiva, que no deja de lado su vena reivindicativa, lo que, unido al "poder de influencia" demostrado, podría haberlos situado en el punto de mira de los otros poderes.

"Quizá a las altas esferas les dé canguelo lo que se pueda despertar si no concuerda con lo que ellos piensan. Puedes estar de acuerdo o no con lo que dicen Pablo Hásel o Valtonyc, pero la libertad de expresión no debe estar regida por lo que te conviene", reclama el músico.

Mañana se reactiva su gira en A Coruña, dentro del BeatOut Festival, al que seguirán otros compromisos en plazas como Murcia (AnimalSound, 15 de junio), la localidad malagueña de Torre del Mar (Weekend Beach Festival, 4 de julio) o Almería (Dreambeach, 8 de agosto).