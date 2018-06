Nadal y Thiem se verán en la final esperada de antemano

París, 8 jun (EFE).- El español Rafael Nadal, número uno del mundo, y el austríaco Dominic Thiem, octavo, firmarán este domingo la final esperada de antemano después de ganar al argentino Juan Martín de Potro (sexto) y Marco Cecchinato (72), respectivamente.

En la Philippe Chatrier, se verá el domingo al rey de la arcilla contra el príncipe heredero. Nadal, quien busca su undécima Copa Mosqueteros en París, se medirá a Thiem, aspirante primerizo, pero verdugo del español en dos ocasiones en el último año y medio.

El de Manacor, de 32 años, tumbó al gigante argentino Juan Martín del Potro en dos horas y 14 minutos y tres mangas en una semifinal que fue realmente disputada solo en la primera.

En ella, "La Torre de Tandil" ganó fácilmente los juegos a su servicio y desperdició hasta seis bolas de quiebre para ponerse con ventaja en el marcador.

Sin embargo, Nadal aguantó y se llevó el primer set por 6-4 ante la frustración del argentino.

En la segunda y tercera, el español fue un torbellino de movimientos y de golpes.

"Él me parece que está fresco, sano, con su fortaleza física y mentalidad. Todo es perfecto, todo le sale perfecto jugando en tierra batida", valoró "Delpo", quien opinó que si hubiese ganado el primer set el partido podría haber ido para su lado.

Nadal planteó una guerra desgaste que laminó al gigante tandilense, al que movió de un lado a otro de la pista alternado golpes cruzados y paralelos y al que buscó el revés.

"Me hizo pegar mucho de revés y después de un tiempo largo a mi muñeca le cuesta (...) Al verme ese punto más débil me machacaba mucho por ahí", analizó el tenista argentino, quien mandó un mensaje de agradecimiento a los que le animaron a no dejar el tenis después de las duras operaciones que sufrió en la muñeca.

Gracias a su buena prestación en París, Del Potro ascenderá la próxima semana al cuarto puesto mundial, que iguala la mejor marca que hizo en 2014.

Al término de su partido con el argentino, Nadal reconoció que tuvo "suerte" por no perder su saque en la primera manga y asumió que a partir de la segunda jugó "bien".

De nuevo en una decisión en Roland Garros, el español, de 32 años, abogó por no que no se banalice lo que ha conseguido.

"Parece que es lo lógico, pero no lo es, no quiero que así lo sea", manifestó el tenista español, quien dijo valorar "mucho" lo conseguido este viernes, aún más en una "parte avanzada" de su carrera (cumplió 32 años) y una vez superados "muchos inconvenientes" físicos.

En la final del domingo, el tenista español persigue agrandar su leyenda: sumar su 17º "Grand Slam" para acercarse a los veinte de Roger Federer e igualar el récord de la australiana Margaret Court, quien también se alzó con once mismos grandes (Open de Australia entre 1960 y 1973).

Para ello, Nadal tendrá enfrente al que muchos ven como su sucesor en la arcilla, el austríaco Dominic Thiem.

Thiem, de 24 años, tuvo dos primeros sets disputados ante la revelación del torneo, Marco Cecchinato, quien venía de eliminar al belga David Goffin (noveno) y al exnúmero uno mundial, Novak Djokovic.

El austríaco empleó dos horas y 17 minutos para apear a su oponente en tres mangas.

El primero lo ganó el austríaco por 7-5 y el segundo se lo llevó en un frenético desempate, 7-6 (10), en el que el italiano malgastó tres bolas para ganar el set e igualar el marcador. En el tercero Cecchinato había tirado la toalla y encajó un 6-1.

"Si él lo hubiese ganado el desempate habría ganado en energía. Menos mal que no lo ganó", reconoció el austríaco.

Nadal y Thiem velarán este sábado armas. "Sé como jugar contra él. Tengo un plan (...) Intentaré todo para que mi plan funcione aquí también y no solo en Madrid o Roma (torneos en los que venció al español)", avisó el aspirante.

Para el rey de la arcilla, solo con su "mejor tenis" tendrá oportunidades de levantar otra Copa Mosqueteros.