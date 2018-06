Dan Martin: "Mi actuación ha sido sorprendente"

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- El irlandés Dan Martin (Emirates), ganador de la quinta etapa del Dauphiné en la cima de Valmorel, se mostró "sorprendido" por la actuación que le llevó en solitario hacia una "victoria especial que marca el camino hacia el Tour de Francia".

"Estoy realmente sorprendido. Mi entrenamiento fue perfecto en las últimas semanas, pero no esperaba estar en la mejor forma aquí. Estoy muy feliz y es bueno volver a ganar con el Tour tan cerca", señaló el líder del UAE Emirates.

Martin aprovechó que no era un peligro para los hombres de la general para lanzar el ataque definitivo a 3 kilómetros de meta.

"Sabía que si atacaba era posible que no me siguieran porque estaba un poco alejado en la general. Vi que todo el mundo estaba un poco justo después de que Yates atacó, así que pensé en intentarlo. Me sorprendió lo fuerte que estuve en los últimos tres kilómetros", explicó.

Por fin llegó la primera victoria con la camiseta del nuevo equipo y después de la última lograda en la Vuelta al Algarve 2017.

"Estoy en un equipo nuevo y es preciso un proceso de aprendizaje. Estoy contento. He terminado segundo en tantas etapas en el Dauphiné y en el Tour de Francia que ya tocaba ganar No he ganado muchas carreras, por lo que obtener la victoria es muy especial", destacó.