Malasia ordena el arresto de sospechoso clave en la trama de corrupción 1MDB

Bangkok, 8 jun (EFE).- El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, confirmó hoy la orden de arresto sobre el financiero Low Taek Jho, considerado como una figura clave en la trama de corrupción del fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Las autoridades sospechan que Low, próximo al ex primer ministro Najib Razak -también investigado-, es el responsable del blanqueo de miles de millones de dólares procedentes del 1MDB.

"Intentamos arrestar a Jho Low, pero el no se encuentra en el país y no tenemos tratado de extradición con la nación donde se encuentra", declaró Mahatir a los medios sin precisar el paradero del malasio, recoge el portal de noticias The Malaysian Insight.

La Comisión Anticorrupción de Malasia solicitó el jueves la asistencia de Low ante el organismo para tomarle declaración respecto a la trama de corrupción.

El sospechoso respondió, a través de sus abogados, que cooperaría con las investigaciones.

Low fue consejero sobre inversiones y acuerdos para el 1MDB, a pesar de que nunca tuvo un puesto oficial en el fondo.

1MDB, creado en 2009 por el ex primer ministro Najib Razak y presidido por este hasta 2016, había sido impulsado para atraer inversión extranjera y crear un distrito financiero en Kuala Lumpur, pero acabó acumulando pérdidas de 42.000 millones de ringit (unos 11.000 millones de dólares).

Najib, a quien no se le permite abandonar el país por orden de las autoridades, es investigado por un supuesto desvío de 681 millones de dólares del 1MDB hacia sus cuentas privadas.

El exdirigente negó las acusaciones y atribuyó el dinero a un donativo de un príncipe saudí, versión que entonces fue aceptada por 1MDB, la comisión anticorrupción y el fiscal general, pero el caso se ha vuelto a abrir con el cambio de Ejecutivo.

La supuesta corrupción en 1MDB es objeto de investigación judicial también en media docena de países, incluidos Estados Unidos, Suiza y Singapur.

El departamento de Justicia de EEUU cifra el dinero desviado de 1MDB en 4.500 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones habrían sido blanqueados en EEUU con la compra de propiedades inmobiliarias, yates, joyas y obras de arte, entre otros.