Iceta reafirma "voluntad de diálogo" con Torra y ofrece al PSC para "ayudar"

Barcelona, 8 jun (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reafirmado hoy tras reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, la "voluntad de diálogo y de establecer vínculos de confianza" que permitan "desbloquear" la relación entre Generalitat y Moncloa, y ha ofrecido al PSC para "ayudar y facilitar", aunque sin ser mediador.

Torra ha abierto hoy con Iceta la ronda de contactos con los líderes parlamentarios, una reunión "muy cordial" de una hora y cuarto que no se ha producido en el despacho del presidente de la Generalitat, sino en la Sala Torres García, adyacente al espacio donde tienen lugar las reuniones del consell executiu del Govern.

En rueda de prensa posterior, Iceta ha admitido que a pesar de que las "diferencias se mantienen", la reunión sí ha servido para "afirmar la voluntad de dialogo y de establecer vínculos de confianza que permitan desbloquear la situación política catalana y las relaciones entre Generalitat y Gobierno de España".

"Le he explicado al president que siempre se ha especulado con el papel del PSC como mediador. No me gusta la palabra, pero en la relación directa entre los dos presidentes, el PSC está dispuesto a ayudar y facilitar lo que sea, aunque no sustituir lo que es la responsabilidad de ellos dos", ha señalado.

Precisamente esa reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra ha sido una de las cuestiones abordadas en el encuentro, respecto a la que Iceta ha opinado que "tendría que celebrarse cuanto antes mejor" en las "próximas semanas", con "voluntad de retomar un diálogo que no se debería haber tenido que romper y abordar la solución a problemas concretos y otros que necesitarán más tiempo de maduración".

Pero al mismo tiempo, ha advertido de que una "relación sana" entre los dos presidentes debe implicar un "reconocimiento de que el marco legal se respeta" por parte de la Generalitat. "Entendemos que es una obligación democrática y que a Torra le corresponde, en el tiempo y forma, gestionar esta situación", ha sugerido.

Y es que aunque ha asegurado: "nunca hemos querido situar condiciones a priori", sí ha considerado que entre ambos gobiernos no habrá "una relación provechosa si no hay ese reconocimiento previo: primero, un reconocimiento mutuo; y después, al marco legal vigente".

"Es bueno que, en la medida en que se afirme ese respeto, será mas fácil restablecer relaciones y avanzar en acuerdos concretos", ha aconsejado Iceta.

El dirigente socialista, el primer dirigente político en reunirse con Torra tras su toma de posesión como presidente, ha relatado que en el encuentro han analizado también los debates parlamentarios recientes, además del interés de la Generalitat en "desbloquear las leyes sociales impugnadas por el Tribunal Constitucional".

Sobre esta cuestión, Iceta ha trasladado que, respecto a las leyes que tienen que ver con "cuestiones competenciales concretas", una "buena negociación" entre ambos gobiernos puede "permitir desplegar políticas públicas de contenido social" de dichas normas que fueron anuladas por el Alto Tribunal.

Torra e Iceta se han emplazado a "seguir hablando y trabajando" y, respecto a la reunión entre Sánchez y Torra, el líder del PSC ha considerado que "lo más normal" sería que se llevara a cabo en la Moncloa, aunque ha insistido en que la fecha y el lugar del encuentro deberá ser siempre decisión de ambos presidentes.