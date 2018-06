Garzón sobre Gobierno:Habrá que juzgarlos por lo que hagan, no por lo que son

Granada, 8 jun (EFE).- El exjuez Baltasar Garzón ha considerado hoy que a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez "habrá que juzgarlos por lo que hagan, no por lo que han sido", y ha destacado del Ejecutivo el hecho de que haya ministros con "peso político específico" y otros que aterrizan por primera vez en la política.

Garzón, que ha participado en Granada en una iniciativa para pedir el Premio Nobel de Literatura a título póstumo para Federico García Lorca, ha señalado a preguntas de los periodistas que el nuevo Gobierno "ha sido una sorpresa para todos".

Tras resaltar el "peso político" de algunos de ellos como el ministro de Exteriores, Josep Borrell; la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha referido a los nuevos cargos de Interior (el juez Fernando Grande-Marlaska) y Justicia (la fiscal Dolores Delgado) para subrayar la experiencia de ambos en lo suyo.

De Grande-Marlaska ha dicho que "conoce bien" el Ministerio del Interior por haber sido juez central de Instrucción y miembro de la sala de la Audiencia Nacional; y de Delgado ha resaltado su "intenso" trabajo como fiscal de la Audiencia Nacional y su experiencia desde la Fiscalía Antidrogas o la Corte Penal Internacional.

"Es una profesional solvente y creo que lo hará muy bien en los retos que tiene en cuanto a la consolidación de una Justicia independiente y próxima a la ciudadanía", ha opinado Garzón tras considerar en cualquier caso que a los miembros del nuevo Gobierno "habrá que juzgarlos por lo que hagan, no por lo que han sido".

"Los currículum valen lo que valen. Lo importante es que no estén alterados, y no creo que aquí haya ninguna alteración", ha dicho el abogado y exmagistrado, para quien no va a ser una legislatura "fácil" sino "abrupta", como a su juicio ha sido la finalización de la presidencia del anterior Gobierno.

Preguntado sobre quién cree que reuniría el perfil para el puesto de fiscal general del Estado, ha considerado que debería ser una persona que "conozca bien la carrera fiscal y que esté en sintonía con quien le va a proponer" dado que hay "retos importantes para consolidar la autonomía y más independencia para el Ministerio Fiscal y que atienda a todas las demandas que están sobre el papel".

Entre ellas ha citado los casos pendientes de corrupción o lo relacionado con el "procés".

Interrogado sobre si le gustaría formar parte del Gobierno con responsabilidad en algún comisionado relacionado con la Memoria Histórica, ha manifestado que "lo importante no es tanto estar en un cargo sino sentir lo que estás haciendo".

Dice que le ha resultado "especialmente llamativo" la mención que ha hecho la ministra de Justicia a las víctimas, lo que en su opinión significa que va a haber "un trato directo" y más transparencia.

"Desde la sociedad civil lo que tenemos que hacer es continuar exigiendo verdad, justicia y reparación como garantías de no repetición" y ayudar, ha dicho, a que se consoliden determinadas políticas públicas.