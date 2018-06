Eurocomisario de agricultura celebra apertura de México a carne de cerdo UE

Bruselas, 8 jun (EFE).- El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, consideró hoy una oportunidad para la Unión Europea que México vaya a importar 350.000 toneladas de carne de cerdo de fuera de Estados Unidos tras imponer aranceles al porcino de este país, en respuesta a los gravámenes estadounidenses al acero y aluminio.

Tras limitar la entrada de porcino estadounidense en su mercado, México compensará sus necesidades de carne de cerdo congelada y fresca con esta cuota de 350.000 toneladas sin aranceles hasta el final de 2018, de la que se podrán beneficiar socios como la Unión Europea y otros países en todo el mundo.

"México ha decidido confiar en la Unión Europea antes que en Estados Unidos en cuanto a productos de alta calidad en el sector de la carne porcina", celebró Hogan durante un Diálogo Ciudadano en la ciudad portuguesa de Santarém, según un comunicado de la Comisión Europea.

Hogan, que reiteró que la situación no es buena para Europa ni para Estados Unidos, apuntó no obstante que "hay oportunidades" y que "si (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump no quiere hacer negocios, la UE está preparada y dispuesta a emprenderlos".

"Estamos listos con nuestros productos de comida y bebida de alta calidad para ofrecerlos a los países con los que él (Trump) encuentra difícil comerciar", subrayó.

El comisario irlandés dijo que esperaba que este fuera "el comienzo de una relación mejor con otros países que no son Estados Unidos", aunque también deseó que Washington "cambie pronto sus políticas" para trabajar juntos en el interés de ambas industrias agroalimentarias.

Solo seis países de la Unión Europea venden carne de cerdo a México y podrán exportar durante 2018 su carne de cerdo sin aranceles dentro de esta cuota de 350.000 toneladas: España, Italia, Dinamarca, Bélgica, Francia y Alemania.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (Sagarpa) ha informado de que están habilitadas para exportar cárnicos de cerdo al país 42 plantas danesas, 234 españolas, 10 francesas, 5 alemanas, 92 italianas, 37 belgas, 2 australianas y varias neozelandesas.