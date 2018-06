Estudiantes denuncian que repetir exámenes les castiga y les hace culpables

Cáceres, 8 jun (EFE).- Estudiantes de Bachillerato afectados por la decisión de la Universidad de Extremadura (UEx) de repetir varios exámenes de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU) han criticado hoy esta medida que, a su juicio, les "castiga", cuando "lo cierto" es que "los autores" de los "desdenes" son otros.

Indignación y desconcierto han marcado las protestas de medio centenar de estudiantes que este mediodía se han concentrado ante las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Cáceres, que a la misma hora ha acogido el acto de clausura de un congreso sobre la figura de Carlos V..

Conocedores de la presencia inicialmente anunciada de Felipe VI en este centro académico para presidir la citada clausura, así como de numerosos representantes del ámbito político y educativo de la región, los estudiantes han elegido este espacio con el fin de que sus críticas tuvieran mucho más eco.

A pesar de que la Casa Real ha informado -esta mañana- de la suspensión del viaje de Felipe VI a Cáceres para "no interferir" en la situación educativa generada en Extremadura, los estudiantes han mantenido su protesta y han coreado lemas críticos hacia la gestión del Rectorado de la UEx.

"No quiero la UEx, si así me recibe", "que te condenen por tus desdenes" y "UEx responsable, yo no soy culpable" han sido algunos de los mensajes trasladados por los estudiantes.

Algunos de ellos han silbado y han elevado el tono a la llegada del presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, y de la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.

"Si repito mi examen, me estáis haciendo culpable, cuando los culpables de esta situación siguen en sus despachos", ha afirmado un alumno que el próximo 12 de junio deberá volver a las aulas para examinarse nuevamente.

La Universidad de Extremadura repetirá ese día los exámenes de la EBAU correspondientes a dos bloques temáticos, después de detectar "accesos no autorizados" a la web universitaria que podría haber afectado a la confidencialidad de las pruebas.

Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte son las asignaturas que forman parte del primer bloque temático, en cuyas pruebas estaban involucrados 3.056 alumnos, mientras que el segundo bloque está formado por Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño (1.955 alumnos).