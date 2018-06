Espinar pide al PSC que elija bien a su "compañero de viaje" en Badalona

Badalona , 8 jun .- El portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha pedido hoy "a todos los socialistas catalanes" que evalúen bien "si su compañero de viaje y la imagen que quieren trasladar a toda Cataluña es la de una moción de censura en Badalona a hombros de Xavier García Albiol", líder del PPC.

Espinar ha acudido hoy a Badalona (Barcelona) para mostrar su apoyo a la alcaldesa Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) ante "la amenaza de la moción de censura" que ha registrado el PSC con el apoyo de PP y Cs, para relevar al actual gobierno municipal (Guanyem, ICV-EUiA y ERC) y que deberá votarse el próximo 20 de junio en un pleno extraordinario.

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado ha asegurado que los socialistas se equivocan si el primer mensaje que lanzan tras el nombramiento de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno es "desalojar a una alcaldesa del cambio", como Sabater, con los votos del PP, que lidera el exalcalde de Badalona Xavier García Albiol.

"Van a establecer un contexto político de confrontación con la gente del cambio, cuando lo que estamos deseando es colaborar con el nuevo Gobierno y con las políticas progresistas", ha valorado Espinar.

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado ha asegurado que, desde 2015, cuando las coaliciones de izquierda consiguieron el gobierno de ayuntamientos importantes como el de Barcelona, Madrid y también Badalona, han aprendido "que los socialistas y la gente del cambio" tendrán que cooperar para llevar adelante gobiernos.

En este sentido, Espinar ha señalado que hay que buscar un entendimiento entre el PSOE, PSC, Podemos y las confluencias de izquierda "para que las políticas que parece que vamos a hacer juntos desde el Gobierno de España también las podamos hacer en los Ayuntamientos y en otras administraciones".

"El gobierno de Pedro Sánchez no va a salir adelante sin la cooperación de la gente del cambio y muchos ayuntamientos no van a salir adelante sin la cooperación de los socialistas. La llamada es a bajar la tensión, a escucharnos, a dialogar y a que el día 20 gane Badalona y no gane García Albiol", ha manifestado Espinar.