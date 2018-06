El escritor Felipe Benítez Reyes revisita con versos el "mito" de Pessoa

Lisboa, 8 jun (EFE).- El escritor español Felipe Benítez Reyes presenta en Lisboa su último libro, "Privilegio de sombras (pessoanas)", un poemario en el que revisita la figura del autor portugués Fernando Pessoa, un "mito" al que define como "uno de los grandes nombres universales de la literatura del siglo XX".

La presentación de "Privilegio de sombras (pessoanas)" se realizará mañana, sábado, en el marco de la Noche de la Literatura Europea en Lisboa, en la que el español participará como autor invitado.

El evento consiste en la lectura pública de diferentes textos de autores europeos, entre los que se encuentran la francesa Laetitia Colombani, el italiano Errico Buonano o el portugués Daniel Jonas.

Benítez Reyes formará parte de la iniciativa, que considera positiva porque "saca los autores de casa", de la zona de confort en la que escriben.

A pesar de definirse como "un poco arisco", Benítez Reyes (Rota, 1960) no elimina la sonrisa de su rostro durante su entrevista a Efe en el centro de Lisboa, una ciudad imprescindible para comprender la figura de Pessoa (1888-1935) y donde presenta esta obra nacida de una admiración muy personal.

Por eso no sorprende que el autor andaluz asegure que la capital portuguesa es una de las ciudades que más le gustan y se deshaga en elogios hacia el escritor portugués, al que califica como "uno de los autores que abren el cauce de la modernidad en la poesía".

Este respeto por el escritor luso y el deseo de profundizar más en su obra llevó a Benítez Reyes a escribir durante meses poemas relacionados con Fernando Pessoa, textos que ahora recopila en una edición bilingüe editada por la portuguesa Abysmo y el Instituto Cervantes de Lisboa que de momento se publica solo en Portugal.

Todos los poemas ya habían visto la luz con anterioridad, excepto "El tramo final de un jueves, narrado por Bernardo Soares, ayudante de contabilidad".

Esta forma de narración divergente, que recurre a heterónimos y personalidades inventadas, es precisamente una de las características de Pessoa que consiguieron cautivar a Benítez Reyes hasta el punto de homenajearle siguiendo el mismo estilo.

Entre los rasgos que más aprecia de su referente luso, el roteño destaca la "condición poliédrica" tanto de la obra como de su propio carácter, que perfila al portugués como "un personaje misterioso a fuerza de tener muchos ángulos".

"Me interesa sobre todo su poesía y el 'Libro del Desasosiego'", reconoce Benítez Reyes, quien alaba la manera en la que el genio luso utilizaba los heterónimos para disfrazar sus obras.

En este sentido, el autor andaluz afirma que existe, incluso en cada persona, un "desconocimiento de la propia identidad", un planteamiento que ejemplifica diciendo que cada ser humano es "una galería de espejos deformantes".

De hecho, Benítez Reyes asegura que parte de su obra tiene como tema central una reflexión que podría haber firmado el propio Fernando Pessoa, como es "la perplejidad ante la propia identidad y el desconocimiento que uno tiene de sí mismo".

La edición de "Privilegio de sombras (pessoanas)" viene acompañada de varios collages realizados por el propio autor, a quien su inquietud artística le llevó también a experimentar por el camino de la pintura.

"Me gustaría ser pintor, pero no sé pintar. Me he dedicado a la escritura porque mi hermano pequeño era mejor pintor que yo", explica entre risas.

Divertido, Benítez Reyes pide perdón al público portugués por su "intromisión en el mito nacional" que constituye Pessoa y se confiesa "muy ilusionado" con su vuelta a Portugal, donde ya tuvo presencia con "Mercado de espejismos" (editado por Sextante), novela con la que ganó el Premio Nadal en el año 2007.

"La actividad literaria es algo solitaria, hacia dentro. Me gusta saber qué recepción tiene lo que uno hace", reconoce el escritor gaditano.