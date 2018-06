Diecisiete relatos para descubrir la singular faceta literaria de Tom Hanks

Madrid, 8 jun (EFE).- La vida es como una caja de bombones, y quién iba a imaginar que Tom Hanks, además de estar tocado con la gracia de la interpretación,también posee el don de la escritura. Y tras publicar sus textos en revistas como The New Yorker, el actor descubre su faceta literaria en "Tipos singulares y otros relatos".

Diecisiete relatos que suponen el debut literario de Hanks (California, 1956) y que el oscarizado actor redactó con diecisiete máquinas de escribir diferentes -su colección asciende a 250-, que también se plasman en este volumen editado por Roca gracias a las fotografías artísticas de Kevin Twomey.

La cara amable de Hollywood saca ahora a la luz su pasión más desconocida, quizá eclipsada por su aplaudida carrera con papeles imborrables como el tierno Forrest Gump o el náufrago Chuck Noland.

En "Tipos singulares y otros relatos", una recopilación ecléctica de historias, un amable inmigrante del este de Europa llega a Nueva York tras ver destruida su vida y su familia a causa de la guerra civil de su país.

Hanks cuenta también la historia de un hombre que ama los bolos y que juega una partida perfecta, y luego muchas más seguidas, hasta que se acaba convirtiendo en la nueva celebridad de un canal de deportes, y entonces debe decidir si la fama y la perfección combinadas han arruinado lo que más ama en el mundo.

También hay cabida para su profesión en este compendio de singulares historias. En "Una gira promocional en la Ciudad de la Luz", Hanks relata las estresantes jornadas de un viaje de prensa de un debutante actor que recorre medio mundo eclipsado por la protagonista de la famosa saga en la que acaba de entrar.

El joven Rory Thorpe no tiene demasiada experiencia en la interpretación, pero sí un físico que, por cuestión de suerte, le ha puesto al lado de la mujer más bella del mundo, la actriz Willa Sax, así que la prensa es unánime en las ingentes entrevistas: ¿cómo se siente al besar a Willa Sax?

Afortunadamente, el inexperto actor cuenta con la ayuda de Irene Burton, una curtida trabajadora de marketing en Hollywood que le aconseja "no ser demasiado sincero con la prensa" y va guiándole en el complejo sendero de cómo vender la nueva producción ante los medios sin parecer un "merluzo integral".

Otra joven aspirante a actriz, Sue Gliebe, protagoniza "¿Quién es quién?", donde, como hiciera el propio Hanks, la protagonista se traslada a Nueva York para hacerse un hueco en el complicado mundo de la interpretación.

Ambientada en 1978, la historia sigue las desesperantes primeras semanas de una ambiciosa joven en una ciudad hostil. Aunque todo cambia gracias a los consejos de Bob Roy, gestor teatral, "profesional del teatro, contratado por temporadas, y homosexual".

El excéntrico gestor aconseja a la cada vez más desesperanzada joven cambiarse el nombre para elegir quién es desde cero, una práctica común en la farándula, a la que Hanks no se acogió.

Con dos Óscar de cinco nominaciones, Hanks solo tuvo que acortar su nombre de pila para grabarlo en la historia del cine -aunque en el Paseo de la Fama de Hollywood no quedaría grabado hasta 2012- desde que debutase en 1980 con la cinta de terror "He knows You're Alone".