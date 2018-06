Denuncian 13 contenidos de internet que incitan a la violencia machista

Barcelona, 8 jun (EFE).- El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en relación con trece contenidos de internet que incitan a la violencia machista, culpabilizan a las víctimas y justifican que se suministren drogas a las mujeres para poder violarlas.

Según ha informado hoy el CAC, la denuncia ha sido interpuesta ante el fiscal especial de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Entre los contenidos denunciados hay páginas webs y blogs en los que se culpabiliza a las mujeres de los actos de violencia que sufren con frases como "si no quieres problemas, no subas al tío al piso, no le des cancha".

También se refieren al caso de La Manada y acusan a la víctima de buscarse problemas con la frase: "No te metas en el portal con cinco tiarrones. Sentido común".

Además, las webs difunden datos personales de la víctima, como el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento, la ciudad de residencia y un fotograma del vídeo grabado por los condenados.

También hay contenidos que defienden la violencia machista como un derecho de los hombres y cinco vídeos de violaciones, aparentemente de ficción, acompañados de comentarios favorables.

Además hay textos que proponen la violación de mujeres previamente drogadas con frases como "emborrachar una chica es más barato que pagar a una prostituta".

Asimismo, el regulador catalán también ha puesto los hechos en conocimiento de la empresa Google, propietaria de la plataforma de vídeos YouTube, y de las empresas que alojan el resto de los contenidos, y les ha pedido la retirada inmediata.