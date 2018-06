Condenados a año y medio okupas de pueblo abandonado de Fraguas

Guadalajara, 8 jun (EFE).- El Juzgado de lo Penal 1 de Guadalajara ha condenado a cada uno de los seis acusados por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado de Fraguas (Guadalajara) a un año y medio de prisión y una multa de 2.160 euros.

La sentencia, difundida hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, también condena a cada uno de ellos a la multa de tres meses a razón de seis euros de cuota diaria, lo que asciende a 540 euros.

En cuanto a la responsabilidad civil, deberán abonar a la Junta de Castilla-La Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.

La sentencia conocida hoy, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, considera acreditada la ocupación de la finca en la primavera de 2013 por parte de los jóvenes, que la habitaron en determinados periodos de tiempo siguiendo en la misma dos de ellos.

El fallo indica que Fraguas es un monte de utilidad pública del Parque Natural de la Sierra Norte y que constituye suelo rústico no urbanizable de especial protección, e incide en que los repobladores sabían que no tenían autorización administrativa y que las obras que estaban realizando no eran autorizables, pese a lo cual llevaron a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales y efectos.

La sentencia añade que los hechos probados son constitutivos de un delito de usurpación y contra la ordenación del territorio.

La acusación particular ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha rebajó finalmente la petición de cárcel para los seis jóvenes que se sentaron en el banquillo en los juzgados de Guadalajara por ocupar, rehabilitar y repoblar el pueblo abandonado de Fraguas sin autorización.

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres que pertenecen a la Asociación de repobladores rurales de la Sierra Norte y que desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional que pertenece al municipio de Monasterio.

La semana pasada el colectivo entregó en la Delegación de la Junta más de 73.000 firmas de apoyo a los procesados y en contra de una posible condena de cárcel.