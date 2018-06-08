Belmonte, Cooper, Valentín, Calvo, Alabau, figuras de lujo del equipo español

Madrid, 8 jun (EFE).- Los medallistas olímpicos Mireia Belmonte, Marcus Cooper, Lydia Valentín, Marina Alabau y Eva Calvo son los nombres más destacados entre los 396 deportistas que representarán a España en los Juegos Mediterráneos que se disputarán en Tarragona del 22 de junio al 1 de julio.
El Comité Olímpico Español hizo publica este viernes la relación de inscritos, formada por 218 hombres y 178 mujeres. A ellos se unirán 178 oficiales y 31 árbitros.
Mireia Belmonte, ganadora de cuatro medallas olímpicas, afrontará los Juegos en su camino hacia los Campeonatos de Europa de natación que se disputarán en agosto en Glasgow.
Otros medallistas mundiales o europeos como el gimnasta Ray Zapata, el levantador Josué Brachi, los judocas María Bernabéu y Nikoloz Sherazadishvili y la tiradora Fátima Gálvez figuran también en la selección española.
España participará en todos los deportes de equipo, en el caso del fútbol masculino con la selección sub-18.
Este es el equipo español completo:
ATLETISMO:
ANTONIO ABADÍA
MARC ALCALÁ
DANIEL ANDÚJAR
DANIEL ARCE
SABINA ASENJO
MAIALEN ECHAVE
AAURI LORENA BOKESA
LUCAS BUA
LAURA MARÍA BUENO
EUSEBIO CÁCERES
FERNANDO CARRO
FRANK CASAÑAS
BERTA CASTELLS
DANIEL CERDAN
MÓNICA CLEMENTE
YIDIEL ISLAY CONTRERAS
ÁLVARO DE ARRIBA
FÁTIMA DIAME
DARWIN ANDRÉS ECHEVERRY
TERESA ERRANDONEA
SERGIO FERNANDEZ
ALAZNE FURUNDARENA
MARTA GALIMANY
ESTELA GARCIA
ALBERTO GAVALDA
JESÚS GÓMEZ
JAVIER GUERRA
ESTHER GUERRERO
JULIET ITOYA
ODEI JAINAGA
CARIDAD JEREZ
DAVID JIMENEZ
AYAD LAMDASSEM
CRISTINA LARA
ELENA LOYO
ANA LOZANO
LOIS MAIKEL MARTÍNEZ
ELENA MORENO
HERMINIA PARRA
ERIC PEÑALVER
SOLANGE PEREIRA
MARTA PEREZ
ISABEL PEREZ
NICOLÁS QUIJERA
LAURA REDONDO
ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ
DANIEL RODRÍGUEZ
CARMEN SÁNCHEZ
IRENE SANCHEZ
HÉCTOR SANTOS
PATRICIA SARRAPIO
PAULA SEVILLA
SIMÓN SIVERIO
ARIÁN OLMOS TELLEZ
CARLOS TOBALINA
JAVIER TROYANO
SIDNEY MARK UJAKPOR
MARÍA TERESA URBINA
BORJA VIVAS
BÁDMINTON:
PABLO ABIÁN
BEATRIZ CORRALES
ELENA FERNÁNDEZ
ENRIQUE PEÑALVER
SARA PEÑALVER
JAVIER SUÁREZ
LORENA USLE
ALBERTO ZAPICO
BALONCESTO 3X3:
NIL BRIA
DANIEL DE LA RUA
LAIA FLORES
MARINA LIZARAZU
NOGAYE LO
ADNAN OMERAGIC
XABIER OROZ
LAURA QUEVEDO
BALONMANO:
AITOR ARIÑO
ANTONIO BAZÁN
IGNACIO BIOSCA
EMMA BOADA
CARMEN CAMPOS
MARC CAÑELLAS
MERCEDES CASTELLANOS
ALEJANDRO COSTOYA
ANDREA DE LA TORRE
DANIEL DUJSHEBAEV
MAITANE ECHEVERRIA
ALICIA FERNÁNDEZ
ÁNGEL FERNÁNDEZ
ADRIÁN FIGUERAS
PAULA GARCÍA
ARNAU GARCÍA
IMANOL GARCIANDÍA
ALEIX GÓMEZ
IOSU GONI
LARA GONZÁLEZ
AMAIA GONZÁLEZ DE GARIBABARBA
JENNIFER GUTIÉRREZ
SERGEY HERNÁNDEZ
AINHOA HERNÁNDEZ
ÁNGEL MONTORO
IVET MUSONS
KAULDI ODRIOZOLA
IGNACIO PECIÑA
MARÍA RODRÍGUEZ
JUDITH SANS
PAULA VALDIVIA
BOXEO:
ALEJANDRO CAMACHO
MIGUEL CUADRADO
GABRIEL ESCOBAR
AYOUR GHADFA
RAFAEL JIMÉNEZ
JOHANN EDUARDO OROZCO
JOSÉ QUILES
YOUBA SISSOKHO
CICLISMO:
XAVIER CAÑELLAS
ÍÑIGO ELOSEGUI
EGOITZ FERNÁNDEZ
ALICIA GONZÁLEZ
MARIO GONZÁLEZ
SHEYLA GUTIÉRREZ
ÓSCAR HERNÁNDEZ
SARA MARTÍN
EIDER MERINO
ÓSCAR PELEGRI
JUAN IGNACIO PÉREZ
SOFÍA RODRIGUEZ
ANE SANTESTEBAN
ÁLVARO TRUEBA
DISCAPACITADOS ATLETISMO:
EVA MARÍA MORAL
DISCAPACITADOS NATACIÓN:
SARAI GASCÓN
DAVID LEVECQ
JOSÉ ANTONIO MARI
NURIA MARQUES
ESGRIMA:
ALEJANDRA CISNEROS
MARÍA TERESA DÍAZ
ÁLVARO IBÁÑEZ
DORA IREN KISKAPUSI
MARÍA JESÚS MARIÑO
LUCÍA MARTÍN PORTUGUÉS
ARACELI NAVARRO
YULEN PEREIRA
ESQUÍ NÁUTICO:
ROGER BALLUS
SANDRA BOTAS
PATRICIA ESCOLAR
ALVAR NOGUERA
FÚTBOL:
JOSÉ ALONSO
ANTONIO BLANCO
VÍCTOR CHUST
JUAN CRUZ DÍAZ
ÁLVARO FERNÁNDEZ
ÁLVARO GARCÍA
CÉSAR GELABERT
SERGIO GÓMEZ
VÍCTOR GÓMEZ
HUGO GUILLAMÓN
JUAN MIRANDA
MATEU MOREY
MOHAMED MOUKHLISS
PEDRO RUIZ
ABEL RUIZ
MUJAID SADICK
OHIAN SANCET
MARC VIDAL
GIMNASIA ARTÍSTICA:
NÉSTOR ABAD
LAURA BECHDEJÚ
HELENA BONILLA
THIERNO DIALLO
NORA FERNÁNDEZ
NICOLAU MIR
ANA PÉREZ
CINTIA RODRÍGUEZ
ALBERTO TALLÓN
RAY ZAPATA
GIMNASIA RÍTMICA
POLINA BEREZINA
SARA LLANA
GOLF:
IVÁN CANTERO
NATALIA ESCURIOLA
MARIO GALIANO
MARFTA SANZ
PATRICIA SANZ
ÁLVARO VELASCO
HALTEROFILIA:
JOSUÉ BRACHI
ATENERY HERNÁNDEZ
ILIA HERNÁNDEZ
IRENE MARTÍNEZ
ANDRÉS MATA
DAVID SÁNCHEZ
MANUEL SÁNCHEZ
MOUNA SKANDI
LIDIA VALENTÍN
HÍPICA_
EDUARDO ÁLVAREZ
SERGIO ÁLVAREZ
PAOLA AMILIBIA
PILAR LUCRECIA CORDÓN
GERARDO MENÉNDEZ
JUDO:
SARA ÁLVAREZ
MARÍA BERNABÉU
JAIONE EQUISOAIN
JULIA FIGUEROA
ALBERTO GAITERO
FRANCISCO GARRIGÓS
PEDRO JIMÉNEZ
ÁNGEL PARRA
ANA ISABEL PÉREZ
ISABEL PUCHE
JAVIER RAMÍREZ
NIKOLOZ SHERAZADISHVILI
LAIA TALARN
ALFONSO URQUIZA
KÁRATE:
PABLO ARENAS
VÍCTOR COBLES
SAMY ENNKHAILI
CRISTINA FERRER
RODRIGO IBÁÑEZ
LAURA PALACIO
ROCÏO SÁNCHEZ
BABACAR SECK
CRISTINA VIZCAÍNO
LUCHA:
ALBERT BAGHUMYAN
PEDRO JACINTO GARCÍA
JESÚS GASCA
ISMAEL NAVARRO
ÓSCAR PARRA
TAIMURAZ FRIEV
JUAN PABLO GONZÁLEZ
AINTZANE GORRIA
NOELIA LALIN
AGUSTÍN LÓPEZ
LYDIA PÉREZ
ANTONIO RODRÍGUEZ
MARINA RUEDA
GRACIELA SÁNCHEZ
NATACIÓN:
OSKITZ AGUILAR
CELESTE GUERRERO
FRANCISCO JOSÉ ARÉVALO
ANTONIO ARROYO
JOAN BALLESTER
MIREIA BELMONTE
MORITZ ALEXANDER BERG
LUIS GARCÍA
SERGIO CAMPOS
MARTA CANO
ÁLEX CASTEJÓN
FRANCISCO JAVIER CHACÓN
CATALINA CORRO
MELANIA FELICITAS COSTA
DUANE DA ROCHA
PALOMA DE BORDONS
MIGUEL DURÁN
MARCOS GARCÍA
MARINA GARCÍA
JAN GIRALT
BEATRIZ GÓMEZ
MARTA GONZÁLEZ
HUGO GONZÁLEZ
MARÍA DEL CARMEN HERRERO
AINA HIERRO
ALBERTO LOZANO
JORGE MARTÍN
LIDON MUÑOZ
MARIO NAVEA
JIMENA PÉREZ
JOAN LLUIS PONS
ALBERT PUIG
MARC SÁNCHEZ
JUAN FRANCISCO SEGURA
JESSICA VALL
ÁFRICA ZAMORANO
WATERPOLO:
MARTA BACH
ALBERTO BARROSO
ALEJANDRO BUSTOS
SERGI CABANAS
MIGUEL DE TORO
ALBERT ESPAÑOL
CLARA ESPAR
ANNA ESPAR
LAURA ESTER
FRANCISCO FERNÁNDEZ
JUDITH FORCA
MAICA GARCÍA
ÁLVARO GRANADOS
ANNA GUAL
MARC LARUMBE
PAULA LEITON
HELENA LLORET
DANIEL LÓPEZ
EDUARDO LORRIO
BLAI MALLARACH
ALBERTO MUNARRIZ
BEATRIZ ORTIZ
MATILDE ORTIZ
PILAR PEÑA
ELENA SÁNCHEZ
ROGER TAHULL
PETANCA:
DANIEL GUILLÉN
PABLO SERENA
CRISTINA SOLER
MARCO ANTONIO GALINDO
MARÍA JOSÉ MUÑOZ
MARÍA JOSÉ PÉREZ
MANUEL ROMERO
PIRAGÜISMO:
CARLOS GARROTE
RODRIGO GERMADE
TERESA PORTELA
ROI RODRÍGUEZ
MARCUS COOPER
REMO:
VIRGINIA DÍAZ
RUBÉN GARCÍA
NATALIA MIGUEL
ADRIÀ MITJAVILA
RUBÉN PADILLA
DAVID PRADA
PATRICIO ROJAS
ALEJANDRO VERA
TAEKWONDO:
EVA CALVO
MARTA CALVO
CECILIA CASTRO
RAÚL MARTÍNEZ
BLANCA PALMER
JAVIER PÉREZ
DANIEL ROS
JESÚS TORTOSA
TENIS:
ÁLVARO LÓPEZ
MARINA BASSOLS
EVA GUERRERO
MIGUEL ÁNGEL SEMMLER
TENIS DE MESA:
JESÚS CANTERO
GALYNA DVORAK
CARLOS FRANCO
CARLOS DAVID MACHADO
MARÍA XIAO
XUAN ZHANG
TIRO CON ARCO:
PABLO ACHA
MIGUEL ALVARIÑO
ANTONIO FERNÁNDEZ
MÓNICA GALISTEO
ALICIA MARÍN
NEREA LÓPEZ
TIRO OLÍMPICO:
ANTONIO BAILÓN
ALBERTO FERNÁNDEZ
FÁTIMA GÁLVEZ
BEATRIZ MARTÍNEZ
NURIA BONET
PABLO CARRERA
JORGE DÍAZ
GLORIA FERNÁNDEZ
SONIA FRANQUET
PAULA GRANDE
JAVIER LÓPEZ
RAFAEL SÁNCHEZ
TRIATLÓN:
ANTONIO BENITO
ANNA GODOY
CECILIA SANTAMARÍA
ANTONIO SERRAT
VELA:
MARINA ALABAU
JOAQUÍN BLANCO
BLANCA MANCHÓN
JUAN MANUEL MORENO
IVÁN PASTOR
MARTINA REINO
JOEL RODRÍGUEZ
VOLEIBOL:
MABEL CARO
LUCRECIA CASTELLANO
AUGUSTO COLITO
MARÍA JOSÉ CORRAL
ANA MIRTHA CORREA
GABRIEL DEL CARMEN
ANA ESCAMILLA
JORGE FERNÁNDEZ
MIGUEL ÁNGEL FORNES
AHARON GAMIZ
HELIA GONZÁLEZ
FRANCISCO J. IRIBARNE
CARLOS JIMÉNEZ
RUBÉN LORENTE
LAURA NARANJO
BELLY BHELLA NSUNGIMINA
JESSICA RIVERO
VÍCTOR RODRÍGUEZ
ALBA SÁNCHEZ
CRISTINA SANZ
MARÍA SEGURA
ÁNGEL TRINIDAD
ALEJANDRO VIGIL
ANDRÉS JESÚS VILLENA
VOLEY PLAYA:
MARÍA BELÉN CARRO
AMARANTA FERNÁNDEZ
CHRISTIAN GARCÍA
ALEJANDRO HUERTA
JAVIER HUERTA
ÁNGELA LOBATO
RAÚL MESA
PAULA SORIA.