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Belmonte, Cooper, Valentín, Calvo, Alabau, figuras de lujo del equipo español

Madrid, 8 jun (EFE).- Los medallistas olímpicos Mireia Belmonte, Marcus Cooper, Lydia Valentín, Marina Alabau y Eva Calvo son los nombres más destacados entre los 396 deportistas que representarán a España en los Juegos Mediterráneos que se disputarán en Tarragona del 22 de junio al 1 de julio.

El Comité Olímpico Español hizo publica este viernes la relación de inscritos, formada por 218 hombres y 178 mujeres. A ellos se unirán 178 oficiales y 31 árbitros.

Mireia Belmonte, ganadora de cuatro medallas olímpicas, afrontará los Juegos en su camino hacia los Campeonatos de Europa de natación que se disputarán en agosto en Glasgow.

Otros medallistas mundiales o europeos como el gimnasta Ray Zapata, el levantador Josué Brachi, los judocas María Bernabéu y Nikoloz Sherazadishvili y la tiradora Fátima Gálvez figuran también en la selección española.

España participará en todos los deportes de equipo, en el caso del fútbol masculino con la selección sub-18.

Este es el equipo español completo:

ATLETISMO:

ANTONIO ABADÍA

MARC ALCALÁ

DANIEL ANDÚJAR

DANIEL ARCE

SABINA ASENJO

MAIALEN ECHAVE

AAURI LORENA BOKESA

LUCAS BUA

LAURA MARÍA BUENO

EUSEBIO CÁCERES

FERNANDO CARRO

FRANK CASAÑAS

BERTA CASTELLS

DANIEL CERDAN

MÓNICA CLEMENTE

YIDIEL ISLAY CONTRERAS

ÁLVARO DE ARRIBA

FÁTIMA DIAME

DARWIN ANDRÉS ECHEVERRY

TERESA ERRANDONEA

SERGIO FERNANDEZ

ALAZNE FURUNDARENA

MARTA GALIMANY

ESTELA GARCIA

ALBERTO GAVALDA

JESÚS GÓMEZ

JAVIER GUERRA

ESTHER GUERRERO

JULIET ITOYA

ODEI JAINAGA

CARIDAD JEREZ

DAVID JIMENEZ

AYAD LAMDASSEM

CRISTINA LARA

ELENA LOYO

ANA LOZANO

LOIS MAIKEL MARTÍNEZ

ELENA MORENO

HERMINIA PARRA

ERIC PEÑALVER

SOLANGE PEREIRA

MARTA PEREZ

ISABEL PEREZ

NICOLÁS QUIJERA

LAURA REDONDO

ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ

DANIEL RODRÍGUEZ

CARMEN SÁNCHEZ

IRENE SANCHEZ

HÉCTOR SANTOS

PATRICIA SARRAPIO

PAULA SEVILLA

SIMÓN SIVERIO

ARIÁN OLMOS TELLEZ

CARLOS TOBALINA

JAVIER TROYANO

SIDNEY MARK UJAKPOR

MARÍA TERESA URBINA

BORJA VIVAS

BÁDMINTON:

PABLO ABIÁN

BEATRIZ CORRALES

ELENA FERNÁNDEZ

ENRIQUE PEÑALVER

SARA PEÑALVER

JAVIER SUÁREZ

LORENA USLE

ALBERTO ZAPICO

BALONCESTO 3X3:

NIL BRIA

DANIEL DE LA RUA

LAIA FLORES

MARINA LIZARAZU

NOGAYE LO

ADNAN OMERAGIC

XABIER OROZ

LAURA QUEVEDO

BALONMANO:

AITOR ARIÑO

ANTONIO BAZÁN

IGNACIO BIOSCA

EMMA BOADA

CARMEN CAMPOS

MARC CAÑELLAS

MERCEDES CASTELLANOS

ALEJANDRO COSTOYA

ANDREA DE LA TORRE

DANIEL DUJSHEBAEV

MAITANE ECHEVERRIA

ALICIA FERNÁNDEZ

ÁNGEL FERNÁNDEZ

ADRIÁN FIGUERAS

PAULA GARCÍA

ARNAU GARCÍA

IMANOL GARCIANDÍA

ALEIX GÓMEZ

IOSU GONI

LARA GONZÁLEZ

AMAIA GONZÁLEZ DE GARIBABARBA

JENNIFER GUTIÉRREZ

SERGEY HERNÁNDEZ

AINHOA HERNÁNDEZ

ÁNGEL MONTORO

IVET MUSONS

KAULDI ODRIOZOLA

IGNACIO PECIÑA

MARÍA RODRÍGUEZ

JUDITH SANS

PAULA VALDIVIA

BOXEO:

ALEJANDRO CAMACHO

MIGUEL CUADRADO

GABRIEL ESCOBAR

AYOUR GHADFA

RAFAEL JIMÉNEZ

JOHANN EDUARDO OROZCO

JOSÉ QUILES

YOUBA SISSOKHO

CICLISMO:

XAVIER CAÑELLAS

ÍÑIGO ELOSEGUI

EGOITZ FERNÁNDEZ

ALICIA GONZÁLEZ

MARIO GONZÁLEZ

SHEYLA GUTIÉRREZ

ÓSCAR HERNÁNDEZ

SARA MARTÍN

EIDER MERINO

ÓSCAR PELEGRI

JUAN IGNACIO PÉREZ

SOFÍA RODRIGUEZ

ANE SANTESTEBAN

ÁLVARO TRUEBA

DISCAPACITADOS ATLETISMO:

EVA MARÍA MORAL

DISCAPACITADOS NATACIÓN:

SARAI GASCÓN

DAVID LEVECQ

JOSÉ ANTONIO MARI

NURIA MARQUES

ESGRIMA:

ALEJANDRA CISNEROS

MARÍA TERESA DÍAZ

ÁLVARO IBÁÑEZ

DORA IREN KISKAPUSI

MARÍA JESÚS MARIÑO

LUCÍA MARTÍN PORTUGUÉS

ARACELI NAVARRO

YULEN PEREIRA

ESQUÍ NÁUTICO:

ROGER BALLUS

SANDRA BOTAS

PATRICIA ESCOLAR

ALVAR NOGUERA

FÚTBOL:

JOSÉ ALONSO

ANTONIO BLANCO

VÍCTOR CHUST

JUAN CRUZ DÍAZ

ÁLVARO FERNÁNDEZ

ÁLVARO GARCÍA

CÉSAR GELABERT

SERGIO GÓMEZ

VÍCTOR GÓMEZ

HUGO GUILLAMÓN

JUAN MIRANDA

MATEU MOREY

MOHAMED MOUKHLISS

PEDRO RUIZ

ABEL RUIZ

MUJAID SADICK

OHIAN SANCET

MARC VIDAL

GIMNASIA ARTÍSTICA:

NÉSTOR ABAD

LAURA BECHDEJÚ

HELENA BONILLA

THIERNO DIALLO

NORA FERNÁNDEZ

NICOLAU MIR

ANA PÉREZ

CINTIA RODRÍGUEZ

ALBERTO TALLÓN

RAY ZAPATA

GIMNASIA RÍTMICA

POLINA BEREZINA

SARA LLANA

GOLF:

IVÁN CANTERO

NATALIA ESCURIOLA

MARIO GALIANO

MARFTA SANZ

PATRICIA SANZ

ÁLVARO VELASCO

HALTEROFILIA:

JOSUÉ BRACHI

ATENERY HERNÁNDEZ

ILIA HERNÁNDEZ

IRENE MARTÍNEZ

ANDRÉS MATA

DAVID SÁNCHEZ

MANUEL SÁNCHEZ

MOUNA SKANDI

LIDIA VALENTÍN

HÍPICA_

EDUARDO ÁLVAREZ

SERGIO ÁLVAREZ

PAOLA AMILIBIA

PILAR LUCRECIA CORDÓN

GERARDO MENÉNDEZ

JUDO:

SARA ÁLVAREZ

MARÍA BERNABÉU

JAIONE EQUISOAIN

JULIA FIGUEROA

ALBERTO GAITERO

FRANCISCO GARRIGÓS

PEDRO JIMÉNEZ

ÁNGEL PARRA

ANA ISABEL PÉREZ

ISABEL PUCHE

JAVIER RAMÍREZ

NIKOLOZ SHERAZADISHVILI

LAIA TALARN

ALFONSO URQUIZA

KÁRATE:

PABLO ARENAS

VÍCTOR COBLES

SAMY ENNKHAILI

CRISTINA FERRER

RODRIGO IBÁÑEZ

LAURA PALACIO

ROCÏO SÁNCHEZ

BABACAR SECK

CRISTINA VIZCAÍNO

LUCHA:

ALBERT BAGHUMYAN

PEDRO JACINTO GARCÍA

JESÚS GASCA

ISMAEL NAVARRO

ÓSCAR PARRA

TAIMURAZ FRIEV

JUAN PABLO GONZÁLEZ

AINTZANE GORRIA

NOELIA LALIN

AGUSTÍN LÓPEZ

LYDIA PÉREZ

ANTONIO RODRÍGUEZ

MARINA RUEDA

GRACIELA SÁNCHEZ

NATACIÓN:

OSKITZ AGUILAR

CELESTE GUERRERO

FRANCISCO JOSÉ ARÉVALO

ANTONIO ARROYO

JOAN BALLESTER

MIREIA BELMONTE

MORITZ ALEXANDER BERG

LUIS GARCÍA

SERGIO CAMPOS

MARTA CANO

ÁLEX CASTEJÓN

FRANCISCO JAVIER CHACÓN

CATALINA CORRO

MELANIA FELICITAS COSTA

DUANE DA ROCHA

PALOMA DE BORDONS

MIGUEL DURÁN

MARCOS GARCÍA

MARINA GARCÍA

JAN GIRALT

BEATRIZ GÓMEZ

MARTA GONZÁLEZ

HUGO GONZÁLEZ

MARÍA DEL CARMEN HERRERO

AINA HIERRO

ALBERTO LOZANO

JORGE MARTÍN

LIDON MUÑOZ

MARIO NAVEA

JIMENA PÉREZ

JOAN LLUIS PONS

ALBERT PUIG

MARC SÁNCHEZ

JUAN FRANCISCO SEGURA

JESSICA VALL

ÁFRICA ZAMORANO

WATERPOLO:

MARTA BACH

ALBERTO BARROSO

ALEJANDRO BUSTOS

SERGI CABANAS

MIGUEL DE TORO

ALBERT ESPAÑOL

CLARA ESPAR

ANNA ESPAR

LAURA ESTER

FRANCISCO FERNÁNDEZ

JUDITH FORCA

MAICA GARCÍA

ÁLVARO GRANADOS

ANNA GUAL

MARC LARUMBE

PAULA LEITON

HELENA LLORET

DANIEL LÓPEZ

EDUARDO LORRIO

BLAI MALLARACH

ALBERTO MUNARRIZ

BEATRIZ ORTIZ

MATILDE ORTIZ

PILAR PEÑA

ELENA SÁNCHEZ

ROGER TAHULL

PETANCA:

DANIEL GUILLÉN

PABLO SERENA

CRISTINA SOLER

MARCO ANTONIO GALINDO

MARÍA JOSÉ MUÑOZ

MARÍA JOSÉ PÉREZ

MANUEL ROMERO

PIRAGÜISMO:

CARLOS GARROTE

RODRIGO GERMADE

TERESA PORTELA

ROI RODRÍGUEZ

MARCUS COOPER

REMO:

VIRGINIA DÍAZ

RUBÉN GARCÍA

NATALIA MIGUEL

ADRIÀ MITJAVILA

RUBÉN PADILLA

DAVID PRADA

PATRICIO ROJAS

ALEJANDRO VERA

TAEKWONDO:

EVA CALVO

MARTA CALVO

CECILIA CASTRO

RAÚL MARTÍNEZ

BLANCA PALMER

JAVIER PÉREZ

DANIEL ROS

JESÚS TORTOSA

TENIS:

ÁLVARO LÓPEZ

MARINA BASSOLS

EVA GUERRERO

MIGUEL ÁNGEL SEMMLER

TENIS DE MESA:

JESÚS CANTERO

GALYNA DVORAK

CARLOS FRANCO

CARLOS DAVID MACHADO

MARÍA XIAO

XUAN ZHANG

TIRO CON ARCO:

PABLO ACHA

MIGUEL ALVARIÑO

ANTONIO FERNÁNDEZ

MÓNICA GALISTEO

ALICIA MARÍN

NEREA LÓPEZ

TIRO OLÍMPICO:

ANTONIO BAILÓN

ALBERTO FERNÁNDEZ

FÁTIMA GÁLVEZ

BEATRIZ MARTÍNEZ

NURIA BONET

PABLO CARRERA

JORGE DÍAZ

GLORIA FERNÁNDEZ

SONIA FRANQUET

PAULA GRANDE

JAVIER LÓPEZ

RAFAEL SÁNCHEZ

TRIATLÓN:

ANTONIO BENITO

ANNA GODOY

CECILIA SANTAMARÍA

ANTONIO SERRAT

VELA:

MARINA ALABAU

JOAQUÍN BLANCO

BLANCA MANCHÓN

JUAN MANUEL MORENO

IVÁN PASTOR

MARTINA REINO

JOEL RODRÍGUEZ

VOLEIBOL:

MABEL CARO

LUCRECIA CASTELLANO

AUGUSTO COLITO

MARÍA JOSÉ CORRAL

ANA MIRTHA CORREA

GABRIEL DEL CARMEN

ANA ESCAMILLA

JORGE FERNÁNDEZ

MIGUEL ÁNGEL FORNES

AHARON GAMIZ

HELIA GONZÁLEZ

FRANCISCO J. IRIBARNE

CARLOS JIMÉNEZ

RUBÉN LORENTE

LAURA NARANJO

BELLY BHELLA NSUNGIMINA

JESSICA RIVERO

VÍCTOR RODRÍGUEZ

ALBA SÁNCHEZ

CRISTINA SANZ

MARÍA SEGURA

ÁNGEL TRINIDAD

ALEJANDRO VIGIL

ANDRÉS JESÚS VILLENA

VOLEY PLAYA:

MARÍA BELÉN CARRO

AMARANTA FERNÁNDEZ

CHRISTIAN GARCÍA

ALEJANDRO HUERTA

JAVIER HUERTA

ÁNGELA LOBATO

RAÚL MESA

PAULA SORIA.