Amnistía Internacional investiga el suicidio de uno de sus trabajadores

París, 8 jun (EFE).- Amnistía Internacional (AI) ha encargado una investigación externa para esclarecer los posibles "vínculos con el trabajo" del suicidio de uno de sus trabajadores, Gaëtan Mootoo, que se quitó la vida en la sede de París, según informó hoy a Efe una portavoz de la organización.

Mootoo, de 65 años e investigador en varios países de África Occidental, se suicidó en la sede de la capital francesa el pasado 25 de mayo y fue encontrado por sus compañeros a la mañana siguiente.

El director del portal "Mediapart", cercano a Mootoo, publicó hoy una columna en la que señala que el activista dejó una nota lamentando "encontrarse solo desde la reestructuración interna de 2014 y explica haber lanzado una petición de ayuda que no tuvo efecto".

En la misiva el hombre aseguraba "amar" su trabajo, pero, al "no tener los medios para hacerlo correctamente", no se sentía en capacidad de continuar: "De ahí mi decisión".

Después de que la instrucción policial confirmara el suicidio, los servicios de recursos humanos en Francia abrieron una investigación, a la que ahora seguirá una segunda a petición de los trabajadores.

En una carta a la dirección, el personal solicitó que las pesquisas se encomienden a un equipo externo a la organización para "prevenir otras tragedias".

Una portavoz de la oficina de París confirmó a Efe que aún no saben quién dirigirá las pesquisas, y explicó que hasta que no terminen las dos abiertas no pueden hacer declaraciones sobre las circunstancias del suicidio y la nota que dejó.

Nacido en Mauricio, Mootoo trabajaba para la secretaría internacional de AI en la sede de París desde 1986, aunque pasaba la mitad del año trabajando en África, según explicó a Efe uno de sus compañeros.

"No importa con quién hables sobre Gaëtan, siempre escucharás historias sobre su compasión y amabilidad, su humanidad y humildad, su compromiso y sensibilidad con la gente a la que servía y su profundo conocimiento de la región", señaló en un comunicado la secretaria general de Amnistía, Salil Shety, el pasado 27 de mayo.