Tres universidades españolas destacan en el QS World University Rankings 2019

Barcelona, 7 jun (EFE).- La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) continúan en una posición destacada en los ránking internacionales.

La madrileña Universidad Autónoma asciende a la posición 156 del QS World University Rankings 2019, la UAB se coloca en la posición 193, mientras que la Universidad de Barcelona pierde diez posiciones y pasa a ser la segunda universidad del Estado en dicho ránking, posición que ya había ocupado en 2015 y 2016.

En un comunicado, este centro catalán ha anunciado que, teniendo en cuenta que hay 26.000 universidades en el mundo "la UB se clasifica dentro del 1% de los mejores centros universitarios".

Por indicadores, esta universidad destaca en su reputación académica -obtiene la posición 81 a escala global- y en contratación de los graduados -posición 174-.

Según el QS World University Rankings 2019, las mejores universidades del mundo son, por este orden, el Massachussets Institute of Tecnhnology, Stanford, Harvard, California Institute of Technology, Oxford, Cambridge, ETH Zurich, Imperial College London, University of Chicago y University College London.