Stoltenberg dice que diferencias transatlánticas en la OTAN "no son nuevas"

Bruselas, 7 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que "no es nuevo que haya discrepancias entre los aliados", ante las manifiestas divisiones entre EE.UU y sus socios europeos en asuntos como pacto nuclear iraní o el cambio climático y la amenaza de una guerra comercial.

"Siempre ha habido diferencias de opiniones en la Alianza. Me tomo esto en serio y he aprendido que la OTAN puede permanecer unida", afirmó Stoltenberg a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de los socios que se celebra hoy y mañana en Bruselas.

Los ministros preparan la cumbre de líderes de la Alianza de julio, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en un contexto de división transatlántica.

"Estoy de acuerdo en que hay diferencias relacionadas con temas como el comercio, el pacto nuclear iraní o asuntos medioambientales; también hay diferencias en el seno de Europa sobre qué dirección debe tomar Europa, pero no es nuevo que haya diferencias entre los aliados", agregó el político noruego.

Pese a admitir las discrepancias con Washington -el primer contribuyente a la Alianza que, por otra parte, mantiene la presión sobre los aliados europeos para que aumenten su gasto en Defensa- Stoltenberg se mostró convencido de que la OTAN puede "permanecer unida".

"Podemos protegernos unos a otros y reforzar nuestra defensa colectiva. La OTAN es fuerte y permanecerá fuerte pese a estas diferencias", insistió.

Está previsto que Stoltenberg presente esta tarde los primeros datos -provisionales- de gasto global de la OTAN de 2018.

La Casa Blanca mantiene la presión para que todos los aliados destinen al menos un 2 % de sus PIB al gasto en defensa de aquí a 2024, a lo que se comprometieron en 2014, un objetivo que sin embargo solo cumplen por ahora ocho de los 29 aliados, previsiblemente 15 para esa fecha.

Entre estos países no está España, que ya ha manifestado que no llegará a ese umbral en la fecha prevista, e insiste en que la contribución en defensa no debe medirse únicamente por ese porcentaje sino también por la inversión en capacidades y la participación en las misiones.