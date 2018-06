Un proyecto de vivienda de protección pública en Formentera, Premio FAD 2018

Barcelona, 7 jun (EFE).- El proyecto Life Reusing Posidonia de catorce viviendas de protección pública en Sant Ferran (Formentera), de los arquitectos del Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) Carles Olivé, Antonio Martín, Joaquín Moyá, Alfonso Reina y Maria Antònia Garcías, ha ganado hoy el Premio FAD de Arquitectura 2018.

La asociación ArquinFAD del Fomento de las Artes y del Diseño, que concede el galardón, ha informado de que el jurado ha valorado especialmente que estos arquitectos plantearan "un modelo de vivienda social de gran calidad arquitectónica, que aprovecha los recursos de su entorno más inmediato para plantear soluciones constructivas".

Este año los premios han celebrado su 60 edición y se han presentado un total de 484 obras en todas las categorías.

La arquitecta Anna Bach ha presidido el jurado de Arquitectura e Interiorismo, acompañada por los vocales Ricardo Carvalho, Pau de Solà-Morales, Cristina Domínguez, Carmen Moreno y Susana Pavón, que se han desplazado por toda la geografía ibérica durante meses para valorar las obras susceptibles de ser premiadas.

En la categoría de Interiorismo, el premio ha recaído en la obra "Can Picafort", de Santa Margalida (Mallorca), de los arquitectos Jaume Mayol Amengual e Irene Pérez Piferrer (TEd'A Arquitectes), por su "hábil y sensible ocupación de los materiales, exprimiendo las posibilidades de la cerámica con diferentes caligrafías constructivas, consiguiendo un espacio doméstico cálido y humano de calculada imperfección".

El Premio FAD de Ciudad y Paisaje 2018 ha sido para la "Praça Fonte Nova" de Lisboa, a cargo del arquitecto José Adriao, por "asumir la complejidad del lugar de una manera propositiva potenciando el uso democrático del espacio público, por plantear la reconversión de un antiguo aparcamiento bajo un viaducto en una plaza como lugar de estancia y actividades".

En la categoría de Intervenciones Efímeras, la distinción ha sido para "Pavilhao do lago", en Porto (Portugal), a cargo de Carlos Azevedo, Joao Crisóstomo y Luis Sobral, por "su diálogo poético con el paisaje".

La mención especial en la categoría de Arquitectura ha sido para "Casa da Arquitectura na Real Vinícola", de Matosinhos, también en Portugal, de Guilherme Machado Vaz, por "la iniciativa pública de apoyo que supone a la arquitectura y en general a los arquitectos, proponiendo un lugar de referencia que celebra la profesión y se convierte en ejemplo de recuperación y renovación urbana".

El Premio FAD Internacional lo han ganado ex aequo Esteve Bonell, Marc Collomb, Josep Maria Gil, Patrick Vogel, de Bonell i Gil Arquitectes + Atelier Cube, por "Parlament Vaudois", y Jaume Mayol Amengual, Irene Pérez Piferrer -los mismos que han obtenido el premio de Interiorismo- por "Escuela en Orsonnens".

En este caso, el jurado estaba presidido por Louisa Hutton y contaba como vocales con Josep Ferrando y Diane Gray.

Por último, el Premio FAD de Pensamiento y Crítica ha sido ganado ex aequo por las publicaciones "La recherche patiente. Le Corbusier 50 años después/50 years later", de Jorge Torres Cueco y Clara E. Mejía Vallejo, y "Thermodynamic Interactions. An Architectural Exploration into Physiological, Material, Territorial Atmospheres", de Javier García-Germán.