PDeCAT pide a alcaldesa Badalona que se aparte para evitar que el PP gobierne

Badalona , 7 jun .- El concejal del PDeCAT en Badalona, Pere Martínez, ha propuesto a la alcaldesa Dolors Sabater "que se aparte" para llegar a un acuerdo entre Guanyem, ERC, PSC, ICV-EUiA y PDeCAT y conformar "un gobierno de concentración" que evite que el PP pueda gobernar gracias a la moción de censura.

Para que esto sea posible, el acuerdo entre los cinco partidos tendría que suceder antes del 20 de junio, día que se vota la iniciativa de cambio de gobierno, y el PSC tendría que abstenerse en la moción de censura que ellos mismos han presentado de la mano de PP y Ciutadans.

"No digo que sea fácil, de hecho la situación es muy compleja, pero entendemos que las alternativas son peores. PP y Cs no pueden gobernar Badalona, de hecho no tendrían que gobernar en ninguna parte", ha manifestado Martínez.

El concejal del PDeCAT ha señalado que "si se deja la moción en manos del azar" eso puede generar dos situaciones: que haya un gobierno con solo tres concejales -que ha considerado que no podría gobernar la ciudad- o "un gobierno dirigido por el PP".

Martínez ha asegurado que si se sigue la propuesta que hacen desde el PDeCAT se podría establecer un "gobierno fuerte" de 14 concejales, liderado por Àlex Pastor (PSC), con la idea de "que puedan continuar los proyectos puestos en marcha" y que no haya una paralización del ayuntamiento en el año que queda de mandato.

"Nosotros hemos sido críticos con este gobierno, porque creemos que han hecho una mala gestión, pero hay proyectos en marcha y no nos podemos permitir tener la ciudad paralizada durante un año", ha manifestado Martínez.