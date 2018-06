Muguruza: "Quizá he dado puntos gratis muy rápidamente"

París, 7 jun (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, eliminada en semifinales de Roland Garros por la número uno mundial, la rumana Simona Halep, explicó su derrota de este jueves por haber dado "puntos gratos muy rápidamente".

"No he sabido igualar el nivel de ella. Quizá le he dado muchos puntos gratis muy rápidamente y enseguida se ha ido en el marcador", manifestó la ganadora de Roland Garros en 2016 en relación a la primera manga (6-1).

Luego en el segundo set, contó, mejoró el nivel arriesgando menos y cometiendo menos errores, pero se le escapó "el juego decisivo" del 4-4, en el que no aprovechó "esos pequeños puntos".

Según Muguruza, Halep es la "favorita" para vencer el Roland Garros en la que será su tercera final en la arcilla parisina, en la que se medirá a la ganadora del cruce entre las estadounidenses Sloane Stephens y Madison Keys.

A pesar de tener el público favorable a su rival, la tenista española aclaró que no prestó atención a ese hecho y relativizó la derrota.

"Lo importante es estar aquí y jugar esos partidos. Al final uno saldrá bien, el otro no, pero lo importante es llegar a los últimos partidos, algún estaré en otra final", aventuró.

La campeona de Wimbledon defenderá su corona en unas semanas en Londres.

"Es una superficie que al principio era difícil. Luego me ha ido gustando más. He tenido mucho éxito en hierba", constató.