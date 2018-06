Marlaska asegura que no se pensó la oferta para ser el ministro del Interior

Madrid, 7 jun (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlarka, no se lo pensó cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció esta cartera, en la que hará los cambios "necesarios" pero "a su debido tiempo".

Tras el acto de su toma de posesión, Grande-Marlaska ha compartido varios corrillos con los periodistas habituales que se dedican a la información de Interior, a los que ha dicho que hoy estaba "como en una nube", que era un día para celebrar con la familia y que ya habrá tiempo para hablar de sus líneas de actuación.

Algo que expondrá, ha añadido, próximamente en la Comisión de Interior del Congreso.

"No, no me lo pensé, para mí es un honor", ha respondido contundente a la pregunta de si dudó en aceptar o no el puesto.

Después se ha referido al respeto que tiene por el trabajo de las fuerzas de seguridad, aunque no ha querido avanzar si hará o no cambios en las mismas como la recuperación del mando único para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Eso sí, ha dejado claro que "a su debido tiempo" hará los cambios "necesarios y oportunos".