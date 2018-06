El ICL Manresa afronta en Melilla su primera bola de partido hacia la ACB

Manresa , 7 jun .- El ICL Manresa afronta mañana viernes en la pista del Melilla Baloncesto su primera bola de partido para conseguir el ascenso, un año después, a la ACB.

Los de Diego Ocampo dominan la serie por 2-0, tras ganar los primeros partidos en el Nou Congost de Manresa, aunque, eso sí, los dos partidos los ganaron "in extremis", el primero con prórroga incluida.

En ambos encuentros el Melilla tuvo el último tiro, que de entrar le hubiera hecho ganador, pero no hubo suerte. Un destino que los de Alejandro Alcoba querrán cambiar con el apoyo de la afición en su pista.

El técnico del ICL Manresa ha remarcado que el equipo se ha preparado para jugar con un gran ambiente en contra. Ocampo, de todas formas, ha pedido a sus hombres que se centren solo "en lo que pase en la pista" y olviden todo lo demás.

El entrenado del conjunto catalán no se cansa en elogiar el nivel del Melilla: "Están muy preparados para estos partidos y los he visto muy bien. Están jugando a un nivel excelente y no solo en acierto sino que tienen diez jugadores con mucho derroche físico, que se pasan el balón, que bloquean, defienden y saben lo que hay que hacer en cada momento".

Por ello, Diego Ocampo ve que el melilla "van a intentar subir un poco más con el apoyo de su público, pero nosotros tenemos que estar preparados".

Si algo le ha enseñado este 'playoff' al Manresa es a sufrir. De todos los partidos, los catalanes solo han ganado dos partidos con comodidad. El primero de cuartos contra el Leyma Coruña (70-59) y el tercer partido ante el Chocolates Trapa Palencia (76-83).

La principal ventaja para el Manresa es que el factor pista es suyo y aunque pierda los dos partidos en casa del rival, el quinto y definitivo lo jugaría en su pista con el apoyo de su afición.

Aún así, Ocampo no quiere oír ni hablar de futuribles y se agarra al "partido a partido" y lo lleva más allá, "al acción por acción". Eso sí, reitera la que ha sido una de las claves de los resultados del equipo en este 'playoff', la confianza.

"Confío mucho en los jugadores, porque les veo una actitud buena, una concentración y confío mucho en su nivel", ha insistido el técnico de Manresa .