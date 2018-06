Feijóo pide "sosiego" para "reflexionar" sobre su futuro

Santiago de Compostela, 7 jun (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido hoy que para tomar una decisión sobre su futuro es necesario "sosiego", porque lo que sobra en este momento es "ansiedad".

"Lo que sobra en España en este momento es ansiedad; lo que necesitamos es sosiego. Sosiego para pensar, sosiego para reflexionar y sosiego para acertar", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, ante la insistencia de la prensa cuestionando sobre si ha decidido dar el paso para liderar el PP tras el anuncio de salida de Mariano Rajoy.

"Desde luego no tengo ninguna ansiedad. Intento ser coherente y ser una persona responsable. No le oculto que no es fácil, pero desde luego voy a intentarlo", ha incidido al respecto.

Núñez Feijóo ha evitado pronunciarse sobre un posible interés en participar como candidato, incidiendo en que por el momento no hay un congreso convocado para llevar a cabo la sucesión, aunque es probable que se convoque el próximo lunes en la Junta Directiva que tiene prevista el PP.

"El Congreso del PP no está convocado" y ese es un aspecto "fundamental" para poder pronunciarse, por lo que, cuando esté convocado, todos los afiliados del PP deberán pronunciarse y adelantar su determinación, ha dicho.

No obstante, ha asegurado que su anuncio no se realizará desde el atril de la Presidencia de la Xunta. "No será este lugar donde haga pública mi decisión; esta es la sala de prensa del Gobierno de Galicia y en consecuencia aquí se tiene que hablar de los asuntos del Gobierno de Galicia".

"Tomaré la decisión y hablaré cuando se convoque el congreso. Ahí todo el mundo tiene que hablar, pero en los tiempos que la Junta Directiva marque y en el ámbito de ese plazo, pues como afiliado del PP tendré que dar mi opinión y tomar la decisión que corresponda", ha subrayado el líder de los populares gallegos.

"Ahí diré lo que considere oportuno, es mi obligación como presidente del PPdeG y militante del partido en general", ha dicho.

Frente a todas las posibilidades abiertas, Núñez Feijóo ha reiterado que en este momento es presidente de la Xunta por lo que, en la actualidad no tiene, "ningún otro compromiso" más que representar a todos los gallegos, lo que es un "orgullo, porque así me eligieron los parlamentarios y así votaron los gallegos y es lo que me interesa".

Cuestionado por el ofrecimiento del expresidente José María Aznar para reforzar el proyecto de centroderecha, Núñez Feijóo ha incidido en que él mantiene su opinión: "Fue un buen presidente para el conjunto de los españoles, ahí me quedo, esa es mi opinión. Como presidente durante ocho años su mandato tiene más luces que sombras; España mejoró, eso es lo importante", ha incidido.

No obstante, ha rechazado opinar sobre su actuación tras abandonar la Moncloa, ya que "lo que hace después es una opinión más personal y menos política", ha dicho. EFE