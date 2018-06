El "Daily Mail" nombra a un director que se posicionó contra el "brexit"

Londres, 7 jun (EFE).- El tabloide británico "Daily Mail", uno de los periódicos más leídos del Reino Unido, designó hoy como su próximo director a Geordie Greig, hasta ahora responsable del "Mail on Sunday", dominical en el que estableció una línea contraria a la salida del país de la Unión Europea antes del referéndum de 2016.

Greig, de 57 años, sustituirá en noviembre a Paul Dacre, que ayer anunció su retirada tras 26 años en el cargo y que ha marcado hasta ahora una fuerte línea editorial a favor del "brexit".

El presidente del grupo DMG Media, Jonathan Harmsworth, propietario de ambos diarios, declaró hoy en un comunicado que Greig "ha sido un extraordinario director del 'Mail on Sunday'" y continuará ofreciendo "periodismo de alta calidad" en el "Daily Mail".

Bajo la dirección de Dacre, el diario ha publicado diversas portadas controvertidas en relación al "brexit".

Una de ellas, la del 4 de noviembre de 2016, tachaba como "enemigos del pueblo" a tres jueces del Tribunal Superior británico que dictaron que el Gobierno necesitaba el respaldo del Parlamento para iniciar el proceso de ruptura con la UE, lo que generó quejas en el Reino Unido.

Antes de asumir la dirección del "Mail on Sunday" en 2012, Greig pasó por la revista "Tatler" y los diarios "The Sunday Times", "London Evening Standard" y "The Independent".