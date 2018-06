Las crisis de desplazados forzados africanos son ignoradas sistemáticamente

Ginebra, 7 jun (EFE).- Los países africanos sufren muchas de las grandes olas de desplazamientos forzados del mundo y, sin embargo, estas crisis raramente copan los titulares de prensa ni son prioritarias para los países donantes, denunció hoy el Consejo Noruego para los Refugiados.

Esta entidad realiza cada año una evaluación de las "crisis más olvidadas" y por tercer año consecutivo los desplazamientos forzados en África copan los primeros lugares.

"La lista debería servir como un recordatorio, tanto para las organizaciones humanitarias como para los medios y los políticos. El hecho de que no veamos estas personas sufriendo no quiere decir que su sufrimiento sea menos real, y no nos absuelve de nuestra responsabilidad de actuar", afirmó el secretario general del Consejo, Jan Egeland, citado en un comunicado.

El informe destaca que muchas de las crisis abiertas en África se deterioraron en 2017.

Encabeza la lista República Democrática del Congo (RDC), con su múltiples focos de conflicto abierto, seguida de Sudán del Sur, que sigue sufriendo una guerra civil.

"Mucha gente se sorprendería si supiera que el número de personas que necesita asistencia sanitaria en RDC ha alcanzado el mismo nivel que en Siria. Sin embargo la atención que el mundo da a estas dos crisis no tiene nada que ver", se lamentó Egeland.

El responsable humanitario acaba de volver de un viaje a la nación más joven del mundo, Sudán del Sur, que según sus palabras, sigue dirigiéndose hacia la catástrofe.

"Siete de cada diez personas no saben si tendrán y cuándo tendrán su próxima comida. No podemos seguir cerrando los ojos a una nación entera sumida en la hambruna porque hombres con armas y con poder no quieren hacer las paces", denunció.

Sigue la lista la República Centroafricana, que a pesar de las pequeñas mejoras percibidas en el país, sigue generando desplazados internos y refugiados en los países colindantes.

Prosiguen en la triste clasificación Burundi, Etiopía, Palestina, Birmania (Myanmar), Yemen, Venezuela y Nigeria.

"Parece que hay muy poca voluntad, tanto local como internacionalmente, en encontrar una salida a muchas de estas crisis. En algunos lugares, se debe a la falta de importancia geopolítica, mientras en otros hay demasiados intereses mezclados y poca voluntad de proteger los intereses de los civiles", concluyó Egeland.