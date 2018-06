La CEOE, dispuesta a modernizar y hacer "más flexible" la legislación laboral

Murcia, 7 jun (EFE).- El presidente de CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado hoy dispuesto a hablar con el Gobierno sobre una reforma laboral, pero ha aclarado que la intención de la patronal es que esos cambios sean hacia adaptar las normas para "modernizarlas" y hacerlas "lo más flexibles posibles".

"No nos van a cambiar en lo que creemos que hay que hacer", ha avisado Rosell al ser preguntado por las intenciones del nuevo Gobierno antes de participar en la cuadragésima Asamblea de la Croem, la patronal de la Región de Murcia.

"Vamos a ver si nos hacen caso y somos capaces de convencer al Gobierno en un sentido o en otro", ha recalcado antes de poner el foco en que el nuevo Ejecutivo tiene una "aritmética parlamentaria muy complicada".

En este sentido, ha recordado que la mayor parte de las legislaciones se aprueban por "mayorías muy grandes" y ha declarado que "los partidos que parecen que están en contra, al final se unen".

Tras afirmar que hay que esperar a ver qué hace el nuevo equipo económico del Ejecutivo del PSOE más allá de unas "palabras entrecortadas", el presidente de CEOE ha remarcado que "lo más importante es que las realidades se hagan legales", y ha puesto como ejemplo la necesidad de reformar las leyes para incorporar la economía digital.

"Ahí nos tendrán con cualquier ley que podamos mejorar de cara a la nueva situación económica", ha apostillado antes de mostrar su disposición a llegar a un acuerdo con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Rosell ha pedido esperar a que los responsables ministeriales citen a los agentes sociales: "Desde la patronal le vamos a decir lo que tenemos que decir".

Al tiempo ha advertido de que los empresarios tienen unos documentos "sobre lo que hay que hacer y lo que no" en materia de empleo.

Respecto a la negociación colectiva, ha subrayado que los empresarios son "optimistas", pero ha matizado que también lo era el año pasado, cuando finalmente no pudo llegar a un acuerdo con los sindicatos.

El presidente de CEOE ha insistido en que el 55% de los convenios colectivos ya está firmado, con un incremento salarial medio del 1,56 % y con una "tendencia para que haya dos décimas más" de subida en los próximos acuerdos.

No obstante, ha detallado que los incrementos en los salarios más bajos se están implantando en las grandes empresas, que son las que "están ganando dinero", pero ha alertado de que las pequeñas mercantiles "no han salido" de la crisis y "lo más importante" es que no se desaparezcan y tengan beneficios.