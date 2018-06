Bildu critica los nombramientos de Borrell y Grande-Marlaska

Pamplona, 7 jun (EFE).- El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, ha afirmado que su coalición dará cien días al nuevo Gobierno antes de enjuiciar su labor, pero ya hoy ha criticado los nombramientos de los ministros Josep Borrell y Fernando Grande-Marlaska.

En declaraciones a los periodistas, Araiz ha sostenido que Borrell, nuevo titular de Exteriores, "ha descalificado todo la actuación del procés catalán y por lo tanto no es la persona más adecuada y es un insulto a quienes en su momento dijo que había que desinfectar".

En la misma línea ha considerado "un desprecio y un insulto" la elección de Grande-Marlaska como ministro de Interior cuando en su labor como juez "en 142 de 157 incomunicaciones se denunciaron torturas y no dedujo ni un solo testimonio" y "ha sido puesto en evidencia por el Tribunal de Derechos Humanos".

"No vio la tortura, no quiso ver la tortura, y fue un ariete contra las ilegalizaciones y las actuaciones contra la izquierda abertzale y por lo tanto consideramos que no es la persona más adecuada", ha precisado.

Junto a estas críticas, el portavoz de EH Bildu ha planteado también alguna demanda al presidente Pedro Sánchez y su Gobierno como la "defensa del autogobierno de Navarra" y la eliminación de la ley de estabilidad presupuestaria que "esta acogotando" a la administración foral y a los ayuntamientos.