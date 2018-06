Baraja advierte que El Molinón dará un plus al Sporting e irá a vida o muerte

Valladolid, 7 jun (EFE).- El técnico del Sporting de Gijón, Rubén Baraja, advirtió hoy, tras el primer partido de las semifinales de los playoff por el ascenso, que "El Molinón" les va a dar "un plus" en la vuelta y que el equipo irá "a vida o muerte" porque "hay opciones y se puede dar la vuelta a la eliminatoria".

Según indicó, "el resultado dice que la primera parte no fue buena, pero la realidad es que el 3-0 fue fruto de la contundencia del Real Valladolid en la definición, porque durante los 32 minutos anteriores no fueron capaces de chutar a puerta, y yo me quedo con la reacción del Sporting en la segunda parte".

En ese sentido, cuestionado por haber realizado un solo cambio, y muy tardío, el entrenador vallisoletano explicó que, cuando se fueron al descanso, les dijo a los jugadores que "iban a seguir los mismos que habían estado en la primera parte", porque confiaba en su reacción y en que "iban a ir hacia delante".

En su opinión, "no sería justo valorar el partido por el resultado obtenido, porque el 3-0 fue fruto de tres acciones que supo definir el Valladolid, pero no vi a un rival superior en ningún momento" y aseguró que "es posible" pasar a la final de la fase por el ascenso.

"Aquí no se rinde nadie. Sabemos de la dificultad de esta situación, pero hay que interpretar lo que ha pasado, no cometer errores, ser contundentes atrás y poner toda la carne en el asador para conseguir el 2-0 que nos daría el pase, para lo cual necesitamos a nuestra afición", añadió.

Por su parte, el entrenador del Real Valladolid, Sergio González, reconoció que "ni con el 3-0 la eliminatoria estaba decidida, porque el Sporting tiene un buen equipo", pero sus jugadores estuvieron "contundentes" y considera que el gol de los asturianos "no debe empañar el buen partido" que ellos realizaron.

Según analizó, el equipo "pecó de ganas, se encontraba cómodo y pudo meter el cuarto gol", pero "en un desajuste defensivo" les pilló el rival a la contra y, "ante un conjunto del nivel del Sporting, que tiene jugadores de calidad, los errores se pagan".

Desde su perspectiva, el Real Valladolid "fue superior" y va a ir a Gijón "con todas las garantías y a por el partido desde el primer minuto", a jugarlo con "normalidad", como han jugado todos los encuentros fuera de casa "asumiendo la presión" y siendo "capaces" de hacer su juego.

Admitió que los jugadores estaban "fastidiados por el gol, y el entorno también", pero avisó que ese tanto les va a hacer "llegar con más precaución" que si hubieran ganado 3-0, "y más preparados", aunque es consciente de que será un partido "difícil" pero su equipo está "capacitado" para afrontarlo.