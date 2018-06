Arrimadas ve "buenos perfiles técnicos", pero pide a Sánchez plan de Gobierno

Barcelona, 7 jun (EFE).- La portavoz nacional de Cs y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado hoy que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "buenos perfiles técnicos" y le desea "suerte y aciertos", pero ha pedido al presidente que explique su plan de Gobierno y "qué pidió a cambio" a los independentistas.

En rueda de prensa en el Parlamento catalán, Arrimadas ha considerado que "hay buenos perfiles en este Gobierno, pero hace falta saber qué van a hacer".

"Hay buenos perfiles técnicos, les deseamos aciertos y suerte, será bueno para toda España. Pero no sabemos cuál es plan de Gobierno de Sánchez, no sabemos en qué acuerdos se basará para tirar adelante, no sabemos qué le pidieron a cambio a los independentistas y no sabemos cuánto tiempo querrá alargar Sánchez un Gobierno débil que solo tiene 84 escaños", ha argumentado.

Y es que ha recordado que un Gobierno "no es una suma de ministros, sino un proyecto y acuerdos para tirarlo adelante", ha recalcado.

Por otro lado, ha sido preguntada sobre el hecho de que el grupo de JxCat en el Parlament haya pedido que el nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, no tome posesión del cargo porque considera que algunos de sus comentarios en las redes "insultantes" hacia el soberanismo le desacreditan para ser el máximo responsable de políticas culturales.

"La doble vara de medir del independentismo es fascinante. Unos señores que han votado a un xenófobo con artículos supremacistas, a un señor que hace homenajes a racistas, ahora se ponen exquisitos con los demás. Es sorprendente", ha afirmado Arrimadas, en alusión al presidente de la Generalitat, Quim Torra.