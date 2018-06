Stoltenberg dice que los "serios" desacuerdos entre aliados no debilitan OTAN

Bruselas, 6 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que los "serios desacuerdos" entre los aliados en cuestiones como el comercio, el cambio climático o el acuerdo nuclear iraní, tras las decisiones unilaterales de Estados Unidos en esos ámbitos, no debilitan a la Alianza.

"Mi mensaje es que pese a esos desacuerdos debemos asegurar que seguimos reforzando y sosteniendo la cercana asociación en seguridad entre los aliados de la OTAN. La buena noticia es que pese a esas diferencias serias, hemos sido capaces de hacer exactamente eso", afirmó el político noruego.

Stoltenberg se expresó en ese sentido durante una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa que se celebrará en Bruselas el jueves y viernes, donde recalcó que "no se ve ningún debilitamiento" del vínculo transatlántico de la OTAN, sino que éste se ha fortalecido.

Así, precisó que la presencia militar estadounidense ha aumentado en el Viejo Continente y los países europeos han incrementado sus inversiones y gastos en Defensa.

"Creo que es posible limitar las repercusiones, los efectos negativos sobre la OTAN. No digo que no sea serio, no digo que no esté preocupado, pero digo que hemos demostrado con anterioridad que es posible tratar los desacuerdos sin debilitar la OTAN", comentó, e insistió en que durante los últimos años y en la actualidad se ha fortalecido la organización y "el vínculo transatlántico".

El ex primer ministro noruego puso como ejemplo la división entre socios durante la guerra de Irak y el modo en que se logró la unión y los acuerdos.

"Mi misión es asegurar que seguimos haciendo eso", señaló Stoltenberg, quien, en cualquier caso, manifestó su preferencia por acabar con esos desencuentros.