El PP rompe acuerdo presupuestario en Getxo por la "actitud desleal" del PNV

Getxo , 6 jun .- El PP de Bizkaia ha anunciado que rompe el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento vizcaíno de Getxo para aprobar los presupuestos de este año y reformar el Plan General de Ordenación urbana (PGOU), por la "actitud desleal y mercenaria" del PNV.

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha señalado que el acuerdo alcanzado en mayo con el equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, "se firmó con un PNV que nada tiene que ver con el PNV que acude mañana al Pleno de Getxo" para votar los presupuestos.

Ha indicado que el PP ha perdido su "confianza" en el PNV y que no se fía de "un partido que ha preferido apostar por la incertidumbre y la inestabilidad", por lo que en el pleno extraordinario de mañana el PP no dará su apoyo ni a los presupuestos ni a la reforma del PGOU.

"Ellos lo tildarán de venganza -tras apoyar el PNV la moción de censura del PSOE contra el Gobierno del PP-, pero sólo es fruto de la desconfianza que ellos mismos han introducido en la relación PP-PNV que tan bien funcionaba pero que tan pronto han traicionado", ha señalado González en una nota.

González ha recordado al PNV que toda acción o decisión tiene su consecuencia y ha añadido: "El PNV tendrá que enfrentarse ahora a estas consecuencias, asumirlas y enmendarlas, si es que aún puede. Sus acciones son propias de un cobarde. Primero destruye a sus socios y después les culpa del mal que ellos han creado", ha señalado.

La dirigente del PP ha indicado que "ese cachetazo que dice Ortuzar que recibirán los vascos lo reciben de momento los 'getxotarras' por su actitud traidora y chulesca de la que hacen alarde y que demuestra que, sin ideario ninguno, se venden al mejor postor".

González ha declarado que con este "cambio de chaqueta" del PNV, éstos han asumido el fin de la relación de concordia que tenían con el PP y ha asegurado que no se trata de una amenaza ni venganza, sino tan sólo el escenario que el PNV ha elegido.

Ha señalado que no apoyará el presupuesto acordado porque no tiene "ninguna garantía de que una vez aprobado no lo modifique mediante créditos presupuestarios y lo destine a otras intenciones y obras no acordadas, con algún nuevo socio".

Ha indicado que ese socio "puede ser Bildu, con el que firmaron los presupuestos anteriores y con el que han firmado hace unos días incluir en la modificación del Estatuto la nacionalidad vasca, que otorgarán ellos a los que crean cumplen sus cánones de raza aria".

"Se trata de una deriva que para el Partido Popular es inaceptable y que es un motivo más para separarnos de este nuevo PNV sin caretas, sumergido en el inicio de un proceso independentista, cegados por la prepotencia que les hace creerse intocables", ha manifestado González.

González ha insistido en que la confianza entre ambas formaciones ha quedado "quebrada, exclusivamente por el PNV" y que la actitud del PNV es vista como "una gran traición por los vascos por mucho que ahora se empeñen en lavar su imagen".

"Han dejado claro que no son hombres de fiar, ni de palabra, sino de cheques" ha afirmado.