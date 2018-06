La relevancia de la banca pasará por asociarse con terceros, según CaixaBank

Madrid, 06 jun (EFE).- La directora corporativa de innovación y transformación de Negocio de CaixaBank, Mariona Vicens, ha asegurado que el sector bancario "debe ser más abierto" y "asociarse con terceros" si quiere seguir siendo relevante tras los cambios tecnológicos que se avecinan.

Vicens ha afirmado que la banca "debe hablar con otras industrias" porque "empresas como Samsung, Apple o Google quieren servicios de pago" y por eso, es necesario que la banca se convierta "en una plataforma" que se integre con otras empresas.

Como ejemplo de esta transformación ha puesto como ejemplo los cambios que debe acometer el sector en campos como "los créditos al consumo" en páginas como Amazon o la incorporación en web sobre búsqueda de pisos "donde se debería integrar nuestra oferta de hipotecas o préstamos para las reformas".

"La tecnología descubre nuevos campos de negocio" ha asegurado Vicens durante el Congreso ECOFIN 2018 titulado "Las diez tecnologías que transformarán la empresa" organizado hoy en el Auditorio ICO.

"La conectividad a través del móvil ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con el cliente" y ha asegurado que en la entidad catalana ya supone el primer canal para interaccionar con el consumidor final, ha señalado.

Por su parte el socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), David Cano, ha asegurado que no estamos "en una burbuja tecnológica" ya que las empresas que se dedican al mercado tecnológico "facturan cifras astronómicas".

Para ello sólo hay que comprobar que todas las empresas que forman el Ibex 35 obtuvieron unos resultados el año pasado de "35.000 millones de dólares, mientras que Apple por si sola ganó 48.000 millones".

Cano ha asegurado que el big data (los datos masivos) "son el petróleo de la economía, pero no la gasolina, porque el dato bruto no vale de nada si no está procesado" y que otra de las tecnologías que vienen para quedarse es el blockchain (el sistema de bloques) que "reducirá los intermediarios".

Durante la mesa redonda organizada por ECOFIN titulada "Del big data al smart data" el director general de Iberinform, Ignacio Jiménez ha asegurado que los datos masivos "nos permiten ver negocios que actualmente no vemos" y además "nos permiten entender" otras realidades empresariales.

Pero los datos masivos "no son la gallina de los huevos de oro", ya que "o se gestionan bien o son una bomba que destroza la empresa" ha asegurado.

"El dato sin procesar no sirve de nada", pero "convertir la información en conocimiento" es un proceso costoso y prueba de ello es que tan sólo el 25 % de las empresas invierten en el big data o el machine learning (aprendizaje automático ha explicado Cano.

Por su parte, el socio director corporativo de SociosInversores.com, Asier Basterretxea ha afirmado que la tecnología llevará "a ver estructuras de negocio que ahora ni tan siquiera" se pueden imaginar y ha apostado por el "neuromarketing" (la aplicación de nociones de la neurociencia al ámbito de la mercadotecnia) como uno de los pilares para aunar big data y consumo en el futuro.