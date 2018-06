El PP pide al tribunal de Gürtel que aclare el motivo por el que le condena

Madrid, 6 jun (EFE).- El PP ha pedido a la Audiencia Nacional que haga una serie de aclaraciones en la sentencia del caso Gürtel explicando los motivos por los que condenó al partido como responsable civil a título lucrativo por lucrarse de la red mafiosa en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

El partido ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso Efe, ante la sección segunda de la Audiencia Nacional, la misma que dictó la sentencia de la primera época de la trama Gürtel, pidiendo que complete y subsane algunas "omisiones" de esta resolución, la cual no explica, a su juicio, por qué el partido a nivel nacional se lucró de dinero de la trama Gürtel.

Uno de los aspectos que el PP pide a la sala es que aclare por qué la sentencia afirma que el partido nacional se benefició de unos actos de la campaña de Jesús Sepúlveda como alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en 2003 financiados por la red Gürtel.

"La sentencia acuerda que se produjeron unos actos electorales de los que, según dicha sentencia, se habría beneficiado el Partido Popular a nivel nacional y, sin embargo, no analiza qué se considera gasto electoral, cómo se sufragan los gastos electorales, quién puede realizar gasto electoral, etcétera", dice el escrito.

También critica el abogado del PP, Jesús Santos, el párrafo de la sentencia que dice: "Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no solo contra las evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica".

"No se realiza en la sentencia la conexión entre ese acervo probatorio que refiere y ese supuesto conocimiento del Partido Popular (a nivel nacional) más allá de acudir a la lógica, sin dar respuesta a las pretensiones aducidas por esta parte. Se trata solo de una respuesta formal a la pretensión, carente de toda motivación y equivalente por ello, según la jurisprudencia constitucional reseñada, a una falta de respuesta", dice el PP.

El partido también plantea una serie de preguntas a las que, a su juicio, no responde la sentencia de Gürtel, como por qué se hace responsable al PP de entregas de dinero procedentes de las cuentas de empresas de la Gürtel cuyos perceptores fueron los cabecillas de la red o el propio Sepúlveda.

"¿Cómo saben los magistrados de la mayoría que después ese dinero se invirtió en pagar actos del Partido Popular?, ¿qué actos, dónde se celebraron, cuándo tuvieron lugar?", pregunta el PP en su escrito.

Critica asimismo que en la sentencia se omiten las palabras del único testigo que declaró en el juicio a petición del PP, Carlo Lucca de Mignani. "No ha sido ni tan siquiera mencionado en los pasajes de la sentencia relativos a la valoración de la prueba o los fundamentos jurídicos que se dedican a la acusación concreta contra el Partido Popular", critica el PP.

El PP ha sido condenado, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por lucrarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

La sentencia de la Audiencia Nacional cuenta con un voto particular del presidente del tribunal de la Gürtel, Ángel Hurtado, quien rechaza condenar al PP al considerar que no era conocedor de lo que se hacía en Majadahonda y Pozuelo porque sus alcaldes actuaron a sus espaldas, de manera que no se puede probar que se haya lucrado.