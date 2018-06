Nadal aplaza su partido y se queda sin récord; Halep y Muguruza codo a codo

París, 6 jun (EFE).- La lluvia aplazó hasta mañana, jueves, el choque entre el número uno, Rafael Nadal, y el argentino Diego Schwartzman, en el que el español se quedó sin récord de sets ganados consecutivamente, mientras que en el cuadro femenino Simona Halep y Garbiñe Muguruza siguen en liza por el número uno mundial.

Disputadas dos horas de partido con una interrupción de por medio, Nadal cedió el primer set (6-4) en la arcilla de Roland Garros, algo que no sucedía desde hace 13 partidos, equivalentes a tres años o 1.099 días. El 3 de junio de 2015 Novak Djokovic había sido el último en batir al español en su torneo fetiche.

El ganador de 16 "Grand Slam" logra en todo caso una impresionante racha de 37 mangas seguidas ganadas en París, pero se queda a cuatro de batir al sueco Bjorn Borg (41).

Es la segunda vez que al español, al quien le esperaría en la semifinales el croata Marin Cilic o el argentino Juan Martín del Potro, le suspenden en este Roland Garros un encuentro debido a la lluvia, después de sucederle en su debut ante el italiano Simone Bolelli (130).

Las dos horas que estuvo en la cancha Philippe Chatrier contaron con cerca de una hora y media en la que estuvo dominado por Schwartzman, quien le rompió el saque tres veces en la primera manga y dos en la segunda.

El ambiente lluvioso y húmedo ralentizó el ritmo de Nadal, a quien costó horrores atacar al pequeño jugador argentino (1,70 metros). Schwartzman compensó la falta de un gran saque con golpes planos ante los que el número uno apenas pudo defenderse. Como había pronosticado del Potro, "el Peque" hizo correr a Nadal.

Pero la primera interrupción por la lluvia activó al diez veces campeón de Roland Garros. Iba 2-3 abajo y dio la vuelta hasta el 5-3. Sin embargo, su ímpetu de remontada se vio frenado también por el tiempo. El español sacaba y le faltaban dos puntos para cerrar la manga e igualar el partido a un set. El agua se lo impidió.

También muy igualado estaba el choque de gigantes entre Cilic y Del Potro: seis sets iguales con un empate a cinco en el desempate.

Los cuartos de Nadal y Schwartzman y los de Cilic y Del Potro se reanudarán mañana, jueves, a las 12 hora local (10:00 GMT), en las pistas Philippe Chatrier y Suzanne Lenglen, respectivamente.

Si el suspense por saber los semifinalistas se prolonga en el cuadro masculino -que ya emparejó al austríaco Dominic Thiem con el italiano Marco Cecchinato-, en el femenino se despejaron las dudas.

La rumana Simona Halep, primera en el ránking, remontó un set de desventaja y apeó a la alemana Angelique Kerber (12) por 6-7(2), 6-3 y 6-2 en dos horas y 14 minutos.

Halep se mantiene así en la pugna por encabezar el ránking WTA, posición que solo le puede arrebatar la española Garbiñe Muguruza, tercera del mundo, debido a la eliminación prematura de la danesa Caroline Wozniacki, la número dos.

Muguruza, quien recuperará el número uno del mundo si aparta a Halep en las semifinales de mañana, jueves, sometió a la rusa Maria Sharapova, exnúmero uno y ganadora de Roland Garros en 2012 y 2014, por 6-2 y 6-1 en una hora y diez minutos

"Estoy muy contenta. He jugado contra una gran campeona, ya nos enfrentamos hace cuatro años. He tenido que mostrar mi mejor tenis", manifestó al término del partido la jugadora española nacida en Caracas.

Muguruza, de 24 años, tumbó al cuarto intento a su oponente después de tres derrotas, una de ellas en Roland Garros de 2014, cuando, también en unos cuartos, perdió contra la tenista siberiana después de dejarse remontar un set de ventaja.

Pero esta vez fue diferente. La campeona de Roland Garros en 2016 ahogó a la gigante rusa con buenas subidas a la red (seis exitosas de seis) y con un efectivo resto (58 %). La tarea de la española la facilitó una desacertada Sharapova, quien cometió 27 errores no forzados frente a los 15 de su oponente.

Después de su confortable victoria, Muguruza compareció relajada ante los periodistas, que fueron quienes le informaron de que Halep o ella serían la número uno a partir de la semana que viene.

"Ni lo sabía. El año pasado sí me lo tomaba más en serio y quizá no debía de haberlo hecho tanto. Ya lo he sido (número uno), así que si pasa, genial, y si no, a la semana siguiente habrá otra oportunidad", subrayó la hispano-venezolana.

Buscan este jueves la otra plaza en la final del cuadro femenino dos estadounidenses que se midieron en la decisión del Abierto de Estados Unidos de 2017: Sloane Stephens, décima del mundo y vencedora en aquel envite, y Madison Keys, décimo tercera y finalista vencida.