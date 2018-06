Exministro español Moratinos dice que ve al Líbano "más unido"

Beirut, 6 jun (EFE).- El exministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos aseguró hoy en Beirut que ve al Líbano "más unido" y empeñado a formar un Gobierno tras las elecciones del pasado 6 de mayo, las primeras en nueve años en el país.

"Mi visión del Líbano es positiva. He venido durante años y he visto la diferencia. Veo un país más unido y más sensible que trabaja solo para su futuro y para establecer un Gobierno e instituciones estables", afirmó el político español.

Moratinos hizo esta declaración tras entrevistarse con el primer ministro, Saad Hariri, según un comunicado de la oficina del Gobierno libanés.

El ex ministro de Exteriores, que se encuentra en Beirut para asistir a la entrega del Premio Gaia en la Universidad Espíritu Santo de Kaskik (USEK), mostró su satisfacción por "ver cómo el Líbano se dirige hacia la estabilidad, paz y prosperidad".

Además, el político español, que dejará mañana el país, se entrevistó con el jefe de Estado, Michel Aoun, a quien felicitó por la celebración de los comicios parlamentarios.