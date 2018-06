Cañizares: Si se superan los cuartos, entonces se verá mejor nivel de España

Valencia, 6 jun (EFE).- El exguardameta internacional español Santiago Cañizares dijo este miércoles que confía en el potencial de la selección española en el Mundial de Rusia y que si se logra superar los cuartos de final se verá el mejor nivel del equipo de Julen Lopetegui.

Santiago Cañizares estuvo presente este miércoles en la Universitat Politècnica de València (UPV) junto a los exinternacionales por España Marcos Senna y "Lobo" Carrasco para analizar detalles de los equipos que estarán el Mundial 2018.

La charla, programada bajo el nombre de "Aspectos técnicos sobre las selecciones presentes en el Mundial de Fútbol Rusia 2018", figura dentro del Máster en Gestión Deportiva de la UPV.

"La selección española siempre tiene dos niveles. Uno antes de cuartos, donde juega algo nerviosa porque tiene miedo al fracaso de caer eliminada, y otro si supera los cuartos, que es donde da su mejor medida", dijo Cañizares.

"De todas formas, el camino hasta cuartos lo veo bien. Jugando con respeto, no debería haber grandes problemas. Lo que me preocupa es precisamente esa eliminatoria porque ahí nos podemos encontrar con Francia o Argentina", añadió.

Precisamente es Francia el rival más temido por el exportero del Valencia y Real Madrid entre otros equipos, ya que considera que Didier Deschamps es un seleccionador "muy práctico" y dirige a un equipo que "sabe lo que quiere y que llega en muy buen momento".

Además, dijo que le gusta que Julen Lopetegui haya hecho una selección partiendo de cero. "Me da tranquilidad, porque esta vez todos los que están merecen estar y no se ha dejado llevar por el pasado. Es verdad que otros también lo merecían pero solo van 23", agregó.

Uno de los principales problemas que puede tener España a su juicio es que es un equipo que "sin la pelota va a sufrir mucho y creo que ahí hay margen de mejora, y creo que si fuera el seleccionador insistiría en trabajar el repliegue".

Otra preocupación para el exinternacional español es el aspecto físico de España, debido a que el futbolista español es "muy generoso en el esfuerzo y muy honrado con su club pese a que tenga un Mundial y lo da todo por su equipo hasta el último día de temporada. Otros jugadores de otros países no hacen lo mismo y regulan. Además, nosotros no tenemos descanso en nuestra Liga".

Cañizares estima que España debería sacar provecho del 60 o 70 por ciento de posesión de balón que va a tener en cada partido acompañada de hacer efectiva algunas de las oportunidades de gol de las que "sin duda va a disfrutar".

En cuanto a los favoritos, cree que España está al nivel de los mejores. "No me asusta ningún equipo si encontramos nuestro mejor nivel y creo que ganará el Mundial alguno de los países que ya lo ha ganado antes porque no veo a ninguno que no lo haya conseguido en su historia que pueda hacerlo en Rusia", añadió.