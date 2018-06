Alonso ve a Aznar muy "alejado" de la realidad del PP

Vitoria, 6 jun (EFE).- El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado hoy que el expresidente del Gobierno José María Aznar "se ha alejado mucho de la realidad del PP" y que "no está actualizado".

Alonso ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en Vitoria tras una reunión del Comité Ejecutivo de los populares vascos y se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las palabras de ayer de Aznar en las que consideraba indispensable la reconstrucción del centro-derecha en España y con las que se ofrecía a colaborar para que eso sea posible.

A juicio del líder de los populares vascos, el expresidente está "alejado de las bases del PP y de cómo piensan" y ha dudado de que Aznar "hable mucho con la gente en las sedes" del partido.

El presidente de los populares vascos ha anunciado además que no va a presentar su candidatura para suceder a Mariano Rajoy al frente del partido y ha recordado que por el momento no se ha convocado el congreso para ello, por lo que no toca hablar de candidatos.

Ha añadido que las personas en un partido son "muy importantes" pero es más importante el "proyecto" y por ello lo fundamental en este congreso es que el proyecto del PP "salga reforzado".

Alonso ha recalcado que ayer, un "día muy emotivo y duro", se comenzó a cerrar una "etapa" en el PP, partido que va a poder demostrar al conjunto de la sociedad "que se comporta de manera democrática, con unidad y que sabe resolver su futuro".

"Es una gran oportunidad de futuro para el proyecto del Partido Popular que está por encima de las personas", ha concluido.