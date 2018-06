Lo último en el Internet de las cosas centra un foro internacional en Bilbao

Bilbao, 5 jun (EFECOM).- Las últimas tendencias en el ámbito del "Internet de las cosas" en áreas como la inteligencia artificial, el Big Data, ciberseguridad o industria 4.0 centran el congreso internacional que esta semana se celebra en Bilbao con la presencia de representantes institucionales, empresariales y académicos.

El Palacio Euskalduna de la capital vizcaína acoge el congreso "Internet of Things" (IoT, en castellano, Internet de las cosas), organizado por el foro internacional del mismo nombre junto con el centro tecnológico vasco IK4-Tekniker bajo el lema "Where de experts meet, and de future is crafted" ("Donde los expertos se encuentran, y el futuro está elaborado).

La jornada inaugural ha tenido lugar esta mañana con la presencia, entre otros, de la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno Vasco, Estíbaliz Hernáez; y el concejal bilbaíno de Planificación Urbana, Asier Abaunza.

También ha intervenido la responsable de la unidad para el "Internet de las cosas" de la Comisión Europea, Mechtild Rohen, quien ha evidenciado las oportunidades que se abren en este campo.

Los participantes han coincidido en que el evento permite conocer las últimas tendencias en el denominado "Internet de las cosas", que hace referencia a la conexión de dispositivos a la red con el fin de que suministren información útil.

Para la viceconsejera Hernáez, es una "oportunidad importante" para Euskadi, teniendo en cuenta que es un "país industrial" y que el 95 % del tejido industrial está conformado por pymes, algunas de las cuales todavía "no han entrado" en el proceso de industria 4.0, de digitalización de procesos, que impulsa el Gobierno Vasco junto con el sector privado.

"Tenemos que conseguir que entren y por eso se trabajan proyectos con empresas tractoras" para lograrlo, ha sostenido.

Ha explicado que el Gobierno Vasco trabaja en una estrategia de especialización inteligente en tres áreas prioritarias, en los ámbitos de la energía, la biociencia y la salud humana y la fabricación avanzada.

Asimismo, impulsa la ciberseguridad para entrar "de manera segura" en el mundo de la digitalización, incluyendo "ciberseguridad en los productos y servicios que se ofrecen", según ha dicho.

Por su parte, el concejal Asier Abaunza ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de Bilbao por la digitalización de la Administración y la atracción de centros de enseñanza superior basados en nuevas tecnologías con el objetivo de evolucionar desde "una ciudad de servicios a una ciudad del conocimiento".

Los organizadores del Congreso, cuya celebración se prolongará hasta el próximo día 8, han puesto de manifiesto, asimismo, la oportunidad que representa el evento para establecer lazos de colaboración entre entidades que trabajan en este ámbito.

Además de las charlas, ponencias y diversas actividades incluidas en el programa congresual, el Palacio Euskalduna alberga una zona expositiva donde empresas y centros de investigación muestran los últimos servicios y artículos relacionados con este asunto.

"El Internet de las cosas ha venido para quedarse. Ahora todos tenemos un teléfono móvil, estamos conectados y esto no es más que el principio de todo lo que se puede hacer", ha señalado a Efe el director general de IK4-Tekniker, Alex Bengoa.