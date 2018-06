Rodrygo dice desconoce interés Barcelona y afirma está centrado en el Santos

Sao Paulo, 5 jun (EFE).- El atacante Rodrygo, la nueva perla de 17 años del fútbol brasileño, dijo este martes que desconoce el presunto interés del Barcelona por hacerse con sus servicios y aseguró que está sólo "centrado" en el Santos.

"No sé nada en relación a eso. Si hay alguna cosa, quien debe estar tratando eso son mi padre y mis empresarios. Yo estoy centrado en el Santos, voy a continuar haciendo mi trabajo aquí. En este momento, sólo pienso en el Santos", dijo el extremo en una rueda de prensa.

En las últimas semanas, la prensa brasileña y española sitúan al joven jugador en la órbita del club azulgrana, que supuestamente estaría preparando una nueva oferta para su fichaje después de que la directiva del Santos rechazase una propuesta de unos 30 millones de euros.

Nacido en 2001 en el municipio de Osasco, en el estado de Sao Paulo, Rodrygo Silva de Goes se ha convertido este año en una de las revelaciones más prometedoras en Brasil.

En la novena jornada del Campeonato Brasileño, disputada el pasado fin de semana, el delantero marcó tres goles, todos en el primer tiempo, y dio una asistencia en el triunfo por 5-2 sobre el Vitória, que permitió al Santos salir de la zona de descenso.

En los medios deportivos españoles ya se le ha bautizado como el "nuevo Neymar", también de pasado santista y hoy estrella mundial del fútbol, una comparación de la que huye.

"No me comparo, siempre digo que los buenos jugadores no se pueden comparar, hay que apenas verles jugar y disfrutar del momento. No me comparo con ninguno de esos ídolos, igual a veces es una presión innecesaria que colocan sobre mí", indicó.

También comentó que eligió al Santos porque "siempre fue un sueño" para él jugar en el equipo de Vila Belmiro, que disputará los octavos de la Copa Libertadores ante el Independiente argentino.

Rodrygo se entrenó este martes con el resto de sus compañeros con vistas a preparar el clásico paulista de este miércoles frente al Corinthians, correspondiente a la décima jornada de liga.

Su contrato se extiende hasta julio de 2022 con una cláusula de rescisión de unos 50 millones de euros, aunque por el momento la entidad paulista no tiene pensado venderlo, en el corto plazo, a ningún club de Europa.