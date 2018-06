Michael Santos: "tal vez en Valladolid les asuste La Mareona"

Gijón, 5 jun (EFE).- El delantero uruguayo del Sporting Michael Santos, elegido por votación popular como el mejor de la temporada, aseguró este martes no entender por qué el Valladolid mandó tan pocas entradas para el partido del jueves, y dijo que "tal vez es que les asusta la Mareona", en referencia a la afición sportinguista.

El Valladolid remitió a Gijón 591 entradas de las que el Sporting puso a la venta 550, muchas menos de las que la afición local demanda, por lo que Santos señaló que "es lindo saber que la afición está metida e ilusionada".

Michael Santos declaró al inicio de la temporada que se había marcado una cifra de goles como objetivo pero en aquel momento no la quiso decir.

Hoy reconoció que eran 15, dos menos de los que lleva, pero subrayó que "son gracias al equipo" porque "uno solo no puede hacer nada".

"El equipo está bien y mentalizado de que será una eliminatoria muy difícil e igualada, pero tenemos nuestras armas y el grupo está fuerte y unido", manifestó Michael Santos, quien considera que tienen que afrontarla con "mentalidad positiva" a pesar de los malos resultados de las últimas jornadas.

Santos dijo que "hay que estar tranquilos para dar un plus extra" y añadió que "el equipo cree en lo que pide el entrenador".

"A un delantero siempre le gustaría marcar el gol decisivo pero por el momento no me imagino marcar el del ascenso, esto es un equipo, no importa quién marque sino estar todos juntos para superar la eliminatoria", indicó Santos.

El delantero uruguayo, que está cedido por el Málaga, cree que "habrá más opciones" de seguir en el Sporting si se sube a Primera, aunque reconoció que todavía no ha hablado con nadie sobre su futuro, pero si se mostró muy satisfecho y contento de su estancia en Gijón.