Juan Carlos se despide del Real Oviedo en sus redes sociales

Oviedo, 5 jun (EFE).- El portero del Real Oviedo Juan Carlos Sánchez, que perdió la titularidad a mitad de temporada, se despidió a última hora del lunes de la afición en una de sus redes sociales, plataforma en la que comunicó al oviedismo que ponía "punto y final" a esta temporada dando las gracias por los dos años que ha vestido la camiseta azul.

Al mismo tiempo, deseaba que se le recordara en Oviedo como "un buen profesional y mejor persona".

"Pongo punto y final a una temporada dura y difícil para mí, pero he de estar orgulloso al mismo tiempo de todos los componentes de la primera plantilla del Real Oviedo, tanto jugadores como utilleros, cuerpo técnico y médico", explicó en un inicio de la publicación el guardameta

Juan Carlos, que disputó un total de 1.350 minutos esta temporada, jugó los primeros quince partidos como titular y perdió su hegemonía en la portería tras la derrota de los azules en Valladolid, momento en que el cuerpo técnico apostó por Alfonso Herrero para defender la portería carbayona.

En el mismo texto, el mallorquín dio las gracias por los dos "maravillosos" años que ha defendido la camiseta del Real Oviedo, periodo en el que el portero reconoce haber crecido "como persona y sobre todo como futbolista".

El guardameta, que se hizo con la titularidad en la portería azul tras convencer a Fernando Hierro por delante de Esteban la temporada anterior, quiso dedicar unas palabras también a la afición en lo que parece su despedida definitiva del conjunto carbayón.

"No me quiero olvidar de vosotros, carbayones: sois grandes y lo demostráis día a día. Gracias por estar remando y apoyando al equipo en todo momento. Sólo espero y deseo que me recordéis como buen profesional y mejor persona", concluyó el futbolista, que era uno de los hombres que rescindía contrato con la entidad azul el próximo 30 de junio.

La del guardameta podría ser la primera baja confirmada en la plantilla tras la publicación de la situación contractual de la misma, que llega a junio con más de la mitad del equipo con contrato en vigor: quince hombres que la dirección deportiva tendrá que decidir si continúan o toman la salida como el de Calviá.