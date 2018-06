El Jaén Paraíso Interior renueva a Jordi Campoy por dos temporadas

Jaén, 4 jun (EFE).- El Jaén Paraíso Interior FS anunció este martes la renovación por dos temporadas, hasta junio de 2020, del alero Jordi Campoy, que llegó al club en 2014 y ha sido partícipe de las dos Copas de España conseguidas por el equipo (2015 y 2018) y de dos subcampeonatos, una de la Copa del Rey y otro de la Supercopa.

El catalán, de 31 años y formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, fichó por el conjunto jiennense en la campaña 2014-15 procedente del Gáldar canario y después de haber jugado con anterioridad en el Reale Cartagena y en el Playas de Castellón.

Campoy ha disputado está temporada 31 partidos de Liga, en los que marcó doce goles y ha sido uno de los hombres claves en los éxitos del equipo andaluz.

"Estoy muy contento de poder seguir en mi casa. Me siento un jienense más y ni se me pasaba por la cabeza estar en otro sitio que no fuese el Jaén Paraíso Interior, porque me ficharon cuando no era nadie y este club me ha hecho crecer a su par", destacó Campoy.